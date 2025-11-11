Reivindiquen uns algoritmes a les xarxes socials més igualitaris i feministes a Castelló
La Fundació Isonomia de l’UJI premia Carmen Ruiz Repullo pel seu treball per la igualtat de gènere
La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I ha celebrat hui la 21a edició del Seminari Internacional contra la Violència de Gènere. Un esdeveniment en el qual la sociòloga Carmen Ruiz Repullo ha reivindicat "moure l'algorisme de les xarxes socials cap a algorismes molt més igualitaris i feministes».
Ruiz Repullo ha rebut el XXI Premi Isonomia contra la Violència de Gènere, un acrílic sobre fusta de l’artista castellonenca Pilar Edo Tena, especialitzada en violència de gènere en adolescents i joves i referent nacional en coeducació i violència sexual entre adolescents
Joventut i violència de gènere
Aquesta nova edició enguany porta per títol «Joventut i violència de gènere: especificitats, reptes i camins de transformació» i que pretén ser espai de reflexió per abordar les oportunitats que es deriven de la participació dels joves en la construcció d’una cultura lliure de violència de gènere.
Respecte, empatia i igualtat real
La vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor, junt amb la vicepresidenta de la Fundació Isonomia i directora del seminari, María José Senent, han inaugurat l'esdeveniment. Durant la seua intervenció, la vicerectora ha assenyalat que «combatre la violència de gènere entre la joventut no sols consisteix a ensenyar allò que no s’ha de fer, sinó també a promoure, en positiu, una cultura del respecte, de l’empatia i de la igualtat real». En aquest sentit, ha destacat que «la Fundació Isonomia és el principal agent de canvi cultural i social de la Universitat en aquest àmbit, un agent ja conegut i reconegut pel nostre entorn social, i aquest seminari és un exemple clar de la seua contribució, amb valor específic en aquesta batalla».
Exposició a continguts misògins
Per la seua part, M. José Senent ha recordat que la violència de gènere també afecta les persones joves i que la influència de les xarxes socials i l'exposició a continguts misògins contribueixen a perpetuar estereotips i comportaments violents. «No obstant això, amb aquest seminari volem donar una visió esperançadora perquè els joves són agents d’empoderament i la Fundació Isonomia vol ser part del canvi i suport dels joves que volen transformar el seu entorn», ha conclòs Senent.
La guardonada
Professora de Sociologia de la Universitat de Granada, Carmen Ruiz forma part de la Xarxa Acadèmica Internacional d’Estudis sobre Prostitució i Pornografia i imparteix formació en matèria de gènere i prevenció de la violència de gènere per a professorat, alumnat, famílies i personal tècnic. Actualment és docent en diversos postgraus feministes.
La mateixa Ruiz Repullo ha sigut l’encarregada d’impartir la primera de les ponències del seminari. Sota el títol «Cartografia de la violència masclista en la joventut: misogínia i algoritmes», ha analitzat com els espais digitals, i en concret, les xarxes socials, a través dels algoritmes estan reordenant el gènere i mostrant als adolescents un model totalment tradicional dels xics i xiques. «Si unim els discursos negacionistes, i que qüestionen la violència de gènere, doncs tot això ens condueix al fet que a les xiques víctimes els coste més identificar eixa violència, i que els xics que agredeixen tinguen major impunitat», ha assenyalat la ponent.
Per a Ruiz Repullo, la solució, tot i no tenir-ne una «clau màgica», passa per la prevenció: «N'és la principal eina, i té a veure amb treballar en educació, treballar amb les famílies, treballar programes més a mitjà i llarg termini i no sessions puntuals. És a dir, l'objectiu és transformar la cultura en la qual estem i moure l'algorisme de les xarxes socials cap a algorismes molt més igualitaris i feministes», ha conclòs.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Una iglesia de Castellón deslumbra a arquitectos de todo el mundo por sus espectaculares bóvedas tabicadas
- Tres familias castellonenses en el ‘top-10’ de fortunas de la Comunitat Valenciana
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Un templo del 'almorzar' cierra en Castellón por jubilación: '34 años dan para mucho...
- Incendio en Greenmed, antiguo almacén de naranjas de Martinavarro
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat