Reivindiquen uns algoritmes a les xarxes socials més igualitaris i feministes a Castelló

La Fundació Isonomia de l’UJI premia Carmen Ruiz Repullo pel seu treball per la igualtat de gènere

El Seminari Internacional contra la Violència de Gènere se centra en la seua 21a edició en la joventut i els reptes per a la transformació

El Seminari Internacional contra la Violència de Gènere se centra en la seua 21a edició en la joventut i els reptes per a la transformació / DAMIÁN LLORENS

Ramón Pérez

Castellón

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I ha celebrat hui la 21a edició del Seminari Internacional contra la Violència de Gènere. Un esdeveniment en el qual la sociòloga Carmen Ruiz Repullo ha reivindicat "moure l'algorisme de les xarxes socials cap a algorismes molt més igualitaris i feministes».

Ruiz Repullo ha rebut el XXI Premi Isonomia contra la Violència de Gènere, un acrílic sobre fusta de l’artista castellonenca Pilar Edo Tena, especialitzada en violència de gènere en adolescents i joves i referent nacional en coeducació i violència sexual entre adolescents

Joventut i violència de gènere

Aquesta nova edició enguany porta per títol «Joventut i violència de gènere: especificitats, reptes i camins de transformació» i que pretén ser espai de reflexió per abordar les oportunitats que es deriven de la participació dels joves en la construcció d’una cultura lliure de violència de gènere.

Respecte, empatia i igualtat real

La vicerectora d’Estudiantat i Vida Saludable, Mamen Pastor, junt amb la vicepresidenta de la Fundació Isonomia i directora del seminari, María José Senent, han inaugurat l'esdeveniment. Durant la seua intervenció, la vicerectora ha assenyalat que «combatre la violència de gènere entre la joventut no sols consisteix a ensenyar allò que no s’ha de fer, sinó també a promoure, en positiu, una cultura del respecte, de l’empatia i de la igualtat real». En aquest sentit, ha destacat que «la Fundació Isonomia és el principal agent de canvi cultural i social de la Universitat en aquest àmbit, un agent ja conegut i reconegut pel nostre entorn social, i aquest seminari és un exemple clar de la seua contribució, amb valor específic en aquesta batalla».

Exposició a continguts misògins

Per la seua part, M. José Senent ha recordat que la violència de gènere també afecta les persones joves i que la influència de les xarxes socials i l'exposició a continguts misògins contribueixen a perpetuar estereotips i comportaments violents. «No obstant això, amb aquest seminari volem donar una visió esperançadora perquè els joves són agents d’empoderament i la Fundació Isonomia vol ser part del canvi i suport dels joves que volen transformar el seu entorn», ha conclòs Senent.

XXI Seminari internacional contra la Violència de Gènere

XXI Seminari internacional contra la Violència de Gènere / DAMIÁN LLORENS

La guardonada

Professora de Sociologia de la Universitat de Granada, Carmen Ruiz forma part de la Xarxa Acadèmica Internacional d’Estudis sobre Prostitució i Pornografia i imparteix formació en matèria de gènere i prevenció de la violència de gènere per a professorat, alumnat, famílies i personal tècnic. Actualment és docent en diversos postgraus feministes.

La mateixa Ruiz Repullo ha sigut l’encarregada d’impartir la primera de les ponències del seminari. Sota el títol «Cartografia de la violència masclista en la joventut: misogínia i algoritmes», ha analitzat com els espais digitals, i en concret, les xarxes socials, a través dels algoritmes estan reordenant el gènere i mostrant als adolescents un model totalment tradicional dels xics i xiques. «Si unim els discursos negacionistes, i que qüestionen la violència de gènere, doncs tot això ens condueix al fet que a les xiques víctimes els coste més identificar eixa violència, i que els xics que agredeixen tinguen major impunitat», ha assenyalat la ponent.

Per a Ruiz Repullo, la solució, tot i no tenir-ne una «clau màgica», passa per la prevenció: «N'és la principal eina, i té a veure amb treballar en educació, treballar amb les famílies, treballar programes més a mitjà i llarg termini i no sessions puntuals. És a dir, l'objectiu és transformar la cultura en la qual estem i moure l'algorisme de les xarxes socials cap a algorismes molt més igualitaris i feministes», ha conclòs.

