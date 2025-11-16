‘Un cap en la paret’ triomfa en el Festival de Curtmetratges ALMA d’Almassora
L’obra dirigida per Manuel Manrique guanya el premi al millor curt i el de millor actor per a Nacho Sánchez
Almassora va abaixar este dissabte el teló d’un exitós VII Festival Internacional de Curtmetratges ALMA amb l’esperada gala final de lliurament de premis, un acte que va reunir a la Casa de la Cultura d’Almassora a cineastes, actors, actrius, col·laboradors i amants del sèptim art per a celebrar el talent audiovisual en format curt.
Després d’una setmana de projeccions, debat i aprenentatge entorn de prop de trenta curtmetratges de la secció oficial, amb passades nocturnes que van congregar a desenes d’espectadors, i amb quasi 1.400 alumnes participant en les passades educatives matinals, el certamen va culminar reconeixent a les produccions i artistes més destacats d’esta edició.
L’actor Gorka Otxoa, conegut pels seus nombrosos treballs en cinema i televisió, com Santi en la sèrie Mascles Alfa, va rebre anit l’Ànima d’Or 2025, el màxim reconeixement del festival. El guardó distingeix cada any a figures rellevants del panorama audiovisual, que contribueixen a la promoció de l’art cinematogràfic. En esta edició, hi ha hagut dos Alma d’Or, atés que l’actor Javier Pereira el va rebre el passat dijous abans de la projecció d’un dels curts protagonitzats per ell, Insalvable.
Durant la gala es van anunciar els guanyadors de les categories oficials. Així, el Premi al Millor Curtmetratge, patrocinat per Caixalmassora, va recaure en Un cap en la paret del director Manuel Manrique, mentre que el Premi del Públic, patrocinat per Torre Gallén, se’l va emportar All you need is love. El Premi a la Millor Actriu, patrocinat per Emat, va ser per a Marina Salas pel seu paper en El color gris, i el de Millor Actor, patrocinat per Orbel, per a Nacho Sánchez per Un cap en la paret. Per acabar, el Premi CEU Valors, patrocinat per la Universitat Cardenal Herrera, va recaure en Selecció Natural del director Joan Álvarez.
Gran referent
En la seua intervenció, l’alcaldessa, Maria Tormo, va destacar que el Festival ALMA «ja s’ha consolidat com un dels grans referents del panorama audiovisual». «Esta setmana, la nostra Casa de la Cultura s’ha convertit en el punt de trobada d’amants del cinema, professionals del sector i públic de totes les edats que gaudeixen del cinema en format curt. Desenes d’espectadors han passat estos dies per ací, deixant constància que la cultura de qualitat a l’abast de tots és sempre una aposta segura», va indicar l’alcaldessa.
«El Festival ALMA representa el compromís d’Almassora per la cultura, l’educació i la creativitat com a ferramentes de transformació social. És una oportunitat per a mostrar al món que el nostre municipi és capaç d’acollir i promoure projectes culturals de primer nivell, que generen orgull i dinamitzen l’economia local», va assenyalar Tormo.
La sèptima edició de l’ALMA ha estat dirigida per Sergi González, i el regidor de Cultura, Vicent Blay Casino, agraïx el suport de patrocinadors i col·laboradors.
