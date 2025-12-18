Grafitis i disseny gràfic per potenciar productes de proximitat i respecte als migrants uneixen centres educatius i Universitat de Castelló
Estudiantat de l'assignatura Màrqueting Social i Polític desenvolupa un projecte de conscienciació social
Estudiantat de l'assignatura Màrqueting Social i Polític, optativa impartida en quart curs del Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i en cinqué curs del Doble Grau en ADE i Dret de la Universitat Jaume I (UJI), ha desenvolupat un projecte de conscienciació social centrat en la importància del consum de productes de proximitat en els mercats locals, com el Mercat Rebosta de l'UJI, i la necessitat de fomentar una major tolerància i empatia cap als joves immigrants.
Un dels principals valors del projecte ha sigut el seu marcat caràcter col·laboratiu i interdisciplinari, amb la participació d'alumnat de diferents etapes educatives i centres. En aquest sentit, ha col·laborat alumnat de secundària de l'IES de Cabanes, de l'IES Gilabert Centelles de Nules i de l'IES Serra d’Espadà d'Onda; alumnat de quart de primària del CEIP Grangel Mascarós de l'Alcora, així com alumnat del cicle formatiu de Fotografia de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló de la Plana. Així mateix, el projecte ha comptat amb la implicació d'estudiantat de quart curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de l'UJI.
Audiovisuals o murals
L'objectiu d'aquestes col·laboracions ha sigut fomentar la creació d'obres artístiques vinculades a les temàtiques del projecte, com ara productes audiovisuals, dibuixos, fotografies i murals. Des de l'organització del projecte es destaca l'art com una eina clau per a transmetre missatges associats a causes socials.
Col.laboracions
A més, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració d'artistes i professionals de l'àmbit cultural i creatiu, com la contacontes Rosabel Canós, el grup de teatre del Maset del Frater, l'artista grafitera Isabelle Nuytten i les dissenyadores gràfiques Andrea Franco i Daniela Sanjuan.
Les obres més destacades poden consultar-se a través de la xarxa social Instagram mitjançant l'etiqueta #ujiresponsable, que s'arreplega una mostra del treball artístic desenvolupat per l'estudiantat participant.
