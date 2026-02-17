Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebracions

Ja hi ha dia per al nomenament oficial dels pregoners de les festes de la Magdalena de Castelló

Castelló encara la recta final cap a la seua setmana gran

Nicolás Cabello i Manuel Torada, pregoner infantil i pregoner respectivament.

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Els actes previs a les festes de la Magdalena ja han entrat en la seua recta final i se succeeixen per a tindre-ho tot a punt davant el començament de les festes fundacionals dissabte 7 de març. Uns Un dels actes més simbòlics és el Pregó, tant per a majors com per als més xicotets, i, sens dubte, un dels moments més esperats és la lectura del Pregó per part dels pregoners.

Aixina, la plaça Major acollirà aquest dissabte el nomenament oficial dels pregoners de la Magdalena 2026 per part de l'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco: Manuel Torada i Calonge i Nicolás Cabello i Pérez.

A les 12.00 hores, Begoña Carrasco els nomenarà pregoners oficials de les festes fundacionals i els entregarà els pergamins que contenen els versos de Bernat Artola per al Pregó del dissabte i els versos de Vicent Pau Serra, en el cas del Pregó Infantil. Serà quan, per primera vegada, Manuel Torada i Nicolás Cabello Pérez els lligen al complet en públic.

L'acte de la plaça Major serà conduït per Vicente Sorlí i comptarà, en els prolegòmens, amb l'actuació de la Banda Municipal, així com amb la presència de l'alcaldessa, Begoña Carrasco, la regidora de Festes, Noelia Selma, i les reines de les festes, Clara Sanz i Ana Colón.

