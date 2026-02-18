Llista d'espera per a participar en els cursos de valencià per a adults en Vila-real
Més de mig centenar de persones es formen en el programa formatiu impulsat des de Normalització Lingüística
La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real ha iniciat aquesta setmana una nova edició dels cursos gratuïts de valencià adreçats a la població adulta, que s’impartiran fins a juny de 2026 a les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural, amb una excel·lent resposta per part de la ciutadania. En aquesta nova convocatòria s’han tornat a oferir dos cursos de 60 hores de duració: un curs de nivell inicial (A1-A2) per a nouvinguts i un curs preparatori dels nivells B1 i B2 per a pares i mares amb fills escolaritzats a la ciutat.
El regidor de Normalització, Santi Cortells, i la presidenta de la Fundació, Sonia Sánchez, han visitat l’alumnat i han encoratjat els assistents a aprofitar al màxim aquesta formació impartida per professionals del Centre Educatiu Latina. Cortells ha agraït especialment la implicació de la Fundació Caixa Rural que, un any més, cedeix les instal·lacions per a desenvolupar la formació.
El curs de valencià per a nouvinguts (A1-A2), que s’imparteix els dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 hores, ha superat les expectatives inicials. Tot i que s’oferien 24 places, actualment hi ha 37 persones inscrites, i una llarga llista d’espera, originàries de països com Colòmbia (11), Perú (6), l’Argentina (5), el Marroc (5), així com de Nicaragua, Brasil, Veneçuela, Cuba, Romania i Rússia, a més de 3 de l’Estat espanyol.
L’Ajuntament és centre competent per a la formació i l’avaluació del nivell A1, autoritzat pel Servei d’Acreditació i Assessorament de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. L’alumnat que supere el curs podrà obtenir l’acreditació oficial d’A1 expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Porta d'entrada a la vida social
“Aprendre valencià és una porta d’entrada a la vida social, educativa i cultural de Vila-real. Amb el curs per a nouvinguts volem facilitar una integració plena, respectuosa i enriquidora, perquè la llengua siga un punt de trobada i no una barrera”, ha destacat Cortells.
El curs de valencià per a pares i mares (B1-B2), que s’imparteix els dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 hores, compta amb 22 persones inscrites. Quant a la procedència, hi participen 13 persones de l’Estat espanyol, 5 del Perú, 1 del Brasil, 1 de Nicaragua, 1 d’Uruguai i 1 de l’Equador. Cal destacar que algunes de les persones inscrites ja havien cursat anteriorment el nivell d’iniciació per a nouvinguts i enguany han volgut aprofundir en el seu procés d’aprenentatge.
Aquesta acció formativa arriba enguany a la seua 24a edició i es consolida com una eina fonamental per a ajudar les famílies a acompanyar els fills i filles en el seu procés educatiu. “El curs adreçat a pares i mares respon a una necessitat real: ajudar les famílies a donar suport als fills i filles en els estudis. La llengua de l’escola també ha de poder ser la llengua de casa”, ha defensat el regidor.
Els cursos s’ajusten als programes oficials dels nivells A1, A2, B1 i B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, de l’Escola Oficial d'Idiomes i de la CIEACOVA, les tres institucions que acrediten els certificats oficials de valencià.
Amb aquesta nova edició, el consistori reforça el seu compromís amb la cohesió social, la integració i la promoció del valencià com a llengua d’oportunitats i convivència.
