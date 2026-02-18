Actuacions musicals
Els 20 concerts de la plaça de Les Aules per a les festes de la Magdalena 2026 de Castelló
La plaça Major es convertirà també en punt neuràlgic amb sis actuacions musicals durant la setmana gran
La plaça Major i la de Les Aules es convertiran en punts neuràlgics musicals durant la setmana de les festes de la Magdalena amb sis esdeveniments d'este tipus en la primera d'elles que figuren en el programa oficial aprovat este dimarts pel consell rector i avançat per Mediterráneo i altres 20 en la segona, organitzats per la Colla del Rei Barbut.
Quant a les propostes previstes pel conegut col·lectiu fester, eixes es prolongaran del 7 al 14 de març, principalment des de les 18.00 hores i l'últim concert tindrà lloc a les 23.30 hores. El primer dissabte les 12.30 hores i després de la mascletá d'inici de festes al Primer Molí a les 12.00 hores, actuarà la Kinky Band. Grups del panorama musical castellonenc com a Resilientes, Vudú o Jarana seran uns altres dels protagonistes de la setmana gran --veure quadre adjunt a la informació--.
D'altra banda, i en relació a la plaça Major, destaquen el dilluns 9, a les 21.00 hores, l'actuació de Els de la Fileta, un clàssic molt volgut pel públic que torna un any més a la plaça Major. El dimecres, a les 20.00 hores, se celebrarà el XXIV Homenatge de Castelló a la Dolçaina i el Tabal, organitzat per la Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc i la Federació de Colles de Castelló, i que comptarà amb la participació de diverses colles i escoles, com la Escola Primer Molí, Escola Municipal, Escola Xaloc, El Soroll, Colla Dolçainers i Tabaleters de Castelló, Xarançaina, Castalia, Dolçainers del Grau i la pròpia Xaloc.
95 paelles, de moment, al concurs dels 'Barbuts'
De moment, un total de 95 paelles participaran en el concurs organitzat per la Colla del Rei Barbut que se celebrarà el 10 de març en el Segon Molí i el termini d'inscripció del qual finalitza el 22 de febrer. Els interessats poden fer-ho en un correu electrònic a l'adreça concursopaellasreibarbut@gmail.com. Des de l'entitat festera animen a participar en este esdeveniment a totes les colles de Castelló en este concurs que compta amb el patrocini de Quadis Marza i la col·laboració del Patronat Municipal de Festes, la Federacio de Colles de Castelló, Arròs Dacsa i Estrella Damm. "Sense dubte el Concurs de Paelles de la Colla del Rei Barbut tornara a ser l'esdeveniment gastronomic mes multitudinari dels festes de la Magdalena", han afirmat des de l'ens vinculat. Seran més de 300 quilos d' arròs i 3.500 quilos de llenya els que l' organització repartirà entre els participants que ara com ara són 2.800.
La música continuarà sent protagonista el dijous, a les 20.30 hores, amb el concert One Night, a Thousand Songs – tandards & Soul, una proposta especial de la Banda Municipal de Castelló i el divendres, també a les 20.30 hores, la plaça acollirà el concert simfònic Essència de la Copla, amb la veu de Juanra Castillo i sota la direcció del mestre grauer Juanjo Carratalá. El dissabte 14 de març, a les 20.00 hores, se celebrarà el XXXV Festival Internacional de Música de Festa, INTERSOLFA, que oferirà un concert extraordinari a càrrec de l'O.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Band, procedent dels Estats Units.
Finalment, el diumenge, la plaça Major serà escenari de la clausura d'este XXXV Festival Internacional de Música de Festa, en un acte que reunirà les bandes internacionals participants al costat de la Banda Municipal de Castelló i que posarà el fermall final a una intensa setmana de música i tradició en el cor de la ciutat.
200 actes al programa
Hi ha que recordar que el programa oficial de festes, aprovat aquest dimarts pel consell rector del Patronat Municipal de Festes, inclourà aquest any 200 actes como el Pregó, la Romeria de les Canyes, el Pregó Infantil, la Encesa, el desfile de gaiates a més a més dels mesons, el coso multicolor o la ofrena a la Verge del Lledó, patrona de Castelló. El Magdalena Vítol donarà per concloses les festes en un multitudinari acte a la plaza Major de Castelló el diumenge 15 de març.
