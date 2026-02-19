Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adreçat a estudiants de cicles formatius de FP d’Hoteleria i Turisme

El centre Costa Azahar de Castelló fa doblet en el concurs gastronòmic de la 'carxofa' de Benicarló

Àlex Vidal, de Castelló, ha aconseguit el primer premi en la categoria de cuina, mentre que Rodrigo Mendo, també de Castelló, ha guanyat en la categoria de cocteleria creativa

Foto de família del lliurament de guardons del concurs.

Foto de família del lliurament de guardons del concurs. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benicarló

Un any més, i ja en van 13, el Concurs Gastronòmic de la Carxofa, organitzat pel Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) de Benicarló, ha reunit estudiants de cicles formatius de cuina i sala de diferents centres educatius de la Comunitat Valenciana i Catalunya amb l’objectiu d’innovar i incentivar la creativitat, amb la carxofa com a protagonista.

El concurs, dirigit a estudiants de cicles formatius de FP d’Hoteleria i Turisme, ha demostrat un any més l’alt nivell dels centres participants i la gran capacitat d’innovació i tècnica de l’alumnat, que ha sabut combinar tradició i creativitat en les seues elaboracions.

L’alumne Àlex Vidal, del centre Costa Azahar de Castelló, ha estat el guanyador del primer premi en la categoria de cuina. Janire Jaén, del mateix centre, ha aconseguit el segon premi, i Andrés Sarrate, del CIP de Dénia, ha obtingut el tercer premi.

En la categoria de cocteleria creativa, el primer premi ha estat per a Rodrigo Mendo, del centre Costa Azahar de Castelló, mentre que el segon premi ha sigut per a Gabriel Santavan, de l’IES Alfred Ayza de Peníscola. El tercer premi ha recaigut en Èric Atencia, del CIPFP de Benicarló.

L’alcalde, Juanma Cerdá, i la directora del CIPFP, Ester Segura, han presidit l’acte i han destacat la solidesa del Concurs, que ja compleix 13 anys, i han posat en valor la professionalitat de tots els participants i han subratllat la importància de continuar impulsant iniciatives que connecten la formació amb el territori i amb un producte tan identitari com la carxofa de Benicarló. 

Els dos han felicitat l’alumnat i el professorat per l’esforç i la dedicació demostrats, i han remarcat que aquest tipus de certàmens no només fomenten l’excel·lència i l’esperit de superació, sinó que també projecten el talent jove i reforcen el prestigi de la Formació Professional vinculada a l’hostaleria i la gastronomia.

