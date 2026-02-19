Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dispositiu d’eficiència energètica per a refrigeració de productes peribles

Els equips de l’UJI i la UPNA creen un mecanisme que destaca per la facilitat d’integració en equips autònoms, el baix manteniment i l’absència de soroll

Els equips d’investigació que han desenvolupat el dispositiu a l’UJI (dalt) i la UPNA (baix).

Els equips d’investigació que han desenvolupat el dispositiu a l’UJI (dalt) i la UPNA (baix). / UJI

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castelló

Dos equips d’investigació de l’UJI de Castelló i la Universitat Pública de Navarra (UPNA) han desenvolupat un dispositiu de subrefrigeració termoelèctrica passiva per a equips frigorífics autònoms que millora l’eficiència i el comportament del circuit frigorífic.

L’invent troba especial aplicació en el sector de la refrigeració comercial, en particular, en equips frigorífics autònoms destinats a la conservació de productes peribles, ja que permet reduir el consum energètic de l’equip I també augmentar-ne la capacitat reguladora.

El dispositiu s’integra fàcilment en equips de refrigeració autònoms. És un element compacte, robust, silenciós i amb gran capacitat de regulació gràcies a mecanismes termoelèctrics i sense peces mòbils, la qual cosa implica un manteniment ínim. Els avantatges inclouen la millora de l’eficiència energètica dels equips frigorífics, la facilitat d’integració, el baix manteniment i l’absència de soroll.

El dispositiu, validat a escala experimental en l’entorn de laboratori i protegit per una sol·licitud de patent europea, busca la col·laboració d’empreses per al desenvolupament i adaptació de la tecnologia a aplicacions particulars mitjançant convenis específics i posteriors acords de llicència.

Recerca

La recerca realitzada ha estat finançada per l’Agència Estatal de Recerca (Projectes de Generació de Coneixement 2021) a través del projecte coordinat Sistemas avanzados de refrigeración multietapa para aplicaciones de baja temperatura (HELTHA) amb referències PID2021-126926OB-C21 i PID2021-126926OB-C22. Com a part d’aquest projecte coordinat, els equips d’investigació també han provat noves mescles de refrigerants naturals basats en CO2 amb importants millores d’eficiència, i noves configuracions de cicles de refrigeració en cascada incloent-hi els dispositius termoelèctrics de subrefrigeració descrits anteriorment.

L’equip investigador, liderat per Daniel Sánchez García-Vacas i Rodrigo Llopis Doménech del Grup d’Enginyeria Tèrmica (GIT), està integrat en l’UJI per Ramón Cabello López, Daniel Calleja Anta, Laura Nebot Andrés, Rafael Larrondo Sancho i Manel Enric Martínez Ángeles. L’equip del Grup d’Enginyeria Tèrmica i de Fluids (ITF) de la UPN, liderat per David Astrain Ulibarrena, està format per Patricia Aranguren Garacochea, Álvaro Casi Satrústegui i Iñaki Alzuguren Larraza, i n’és l’investigador principal Antonio Rodríguez García.

L’UJI, a través del Servei de Gestió de la Recerca i la Transferència (Segit) i del Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica, faciliten la transferència científica i tecnològica del seu personal investigador amb la finalitat d’avançar en la seua vocació de transmissió i difusió del coneixement.

