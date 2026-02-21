Compromís per Castelló reclama salvaguardes per defensar la ceràmica de l’acord UE-Índia
La formació demana a l'Ajuntament que reclame garanties abans que l'acord siga ratificat pel Parlament Europeu
Compromís per Castelló assegura que exigirà que l’acord comercial entre la Unió Europea i l’Índia incorpore salvaguardes específiques per protegir el sector ceràmic davant la reducció o eliminació d’aranzels sobre productes manufacturats, inclosos els ceràmics.
La formació defensarà, per això, una declaració institucional a l’Ajuntament de Castelló que reclame garanties abans que l’acord siga ratificat pel Parlament Europeu i els estats membres.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertit que “no podem permetre que un acord comercial pose en risc milers de llocs de treball i el principal motor industrial de Castelló sense garanties clares de competència justa”.
Garcia ha assenyalat que “sense clàusules de salvaguarda efectives, mecanismes de reequilibri ràpids i estudis d’impacte sectorials, el risc és que els costos de l’obertura comercial recaiguen de manera desproporcionada sobre territoris industrials com el nostre”.
La indústria ceràmica valenciana concentra prop del 95% de la producció estatal, dona ocupació a més de 70.000 persones i representa al voltant del 8% del PIB industrial del País Valencià. En els darrers anys, el sector ha realitzat un esforç notable per adaptar-se a les exigències europees en matèria ambiental, energètica i laboral, assumint costos creixents derivats de la descarbonització i la normativa d’emissions.
Reducció d'aranzels
No obstant això, Compromís alerta que la reducció d’aranzels pot afavorir l’entrada de productes procedents d’un dels principals productors mundials, amb costos laborals i energètics molt inferiors i amb estàndards ambientals i socials menys exigents. Aquesta situació podria exercir una forta pressió sobre els preus, els marges empresarials i, en última instància, sobre l’ocupació i la continuïtat de moltes empreses.
Per això, la proposta de la coalició insta el Consell de la Generalitat a defensar davant el Govern d’Espanya i les institucions europees l’exclusió del sector ceràmic de l’acord o, subsidiàriament, la incorporació de salvaguardes comercials específiques, així com la realització d’estudis d’impacte socioeconòmic previs a la ratificació.
“Parlem del principal motor industrial de les comarques de Castelló i de milers de famílies que depenen directament o indirectament de la ceràmica. La nostra ciutat ha d’alçar la veu abans que l’acord siga ratificat i exigir garanties reals per al nostre sector”, ha conclòs Garcia.
La formació confia que la resta de grups municipals se sumen a aquesta declaració en defensa del teixit productiu castellonenc.
