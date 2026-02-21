Pas enrere: Compromís denuncia un retrocés en detecció de violència masclista a la província de Castelló
Verònica Ruiz afirma que "quan el sistema pregunta menys, hi ha menys oportunitats de detectar-la a temps"
Compromís adverteix que les dades del programa Sivio, encarregat de detectar i actuar davant de la violència de gènere, evidencien un problema greu de salut pública i de protecció de drets. La formació assegura que "es redueix la detecció precoç a través del cribratge, però no disminueixen els casos que acaben arribant al sistema sanitari amb lesions, un indicador compatible amb una detecció més tardana i, per tant, amb més risc per a les víctimes".
La diputada a les Corts Valencianes per Castelló i portaveu d’Igualtat de Compromís, Verònica Ruiz, ha assenyalat que “quan el sistema pregunta menys, no és que hi haja menys violència: és que hi ha menys oportunitats de detectar-la a temps. I si al mateix temps no baixen els casos amb lesions, la lectura és inquietant: arribem quan el dany ja està fet”.
Detecció tardana
Ruiz ha remarcat que les dades indiquen que a Castelló baixa el cribratge i, en paral·lel, no baixa l’arribada de casos amb lesions, cosa que reforça la idea de detecció tardana. “La detecció precoç salva vides. Si convertim l’atenció primària i les consultes en un lloc on no es pregunta, estem condemnant moltes dones a continuar en silenci fins que la situació esclate”, ha afirmat.
La portaveu d’Igualtat ha reclamat que la Conselleria “deixe d’amagar-se darrere de protocols en paper i garantisca que es compleixen en la pràctica, amb formació, temps assistencial i seguiment”. I ha afegit: “No podem normalitzar que la porta d’entrada al sistema siga una urgència amb lesions. La porta d’entrada ha de ser la detecció a temps”.
Resposta coordinada
Ruiz recorda que la lluita contra la violència masclista exigeix una resposta sostinguda i coordinada, i adverteix que qualsevol retrocés en prevenció i detecció precoç té conseqüències directes en seguretat, salut i drets. “A Castelló, i a tot el país, no podem permetre’ns arribar tard. Cada pregunta que no es fa és una oportunitat perduda; cada cas que arriba amb lesions és un fracàs col·lectiu que podem evitar”, ha conclòs Ruiz.
- Fallece un hombre de 57 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el centro de Castelló
- Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
- Abdelkader B., en los juzgados de Vila-real para declarar por el doble crimen de Xilxes
- Sanitat investiga el origen de un brote de gastroenteritis en un centro educativo de Castelló
- Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: 'Sinceramente...
- Dimisión en Castelló: Carrasco asegura que 'no tenemos confirmación oficial de la investigación por las multas de la zona azul
- Dos menores atropellados en un paso de peatones en Nules
- Xilxes despide a María José y a su hija Noemí en un multitudinario adiós marcado por la consternación tras el crimen machista