Pas enrere: Compromís denuncia un retrocés en detecció de violència masclista a la província de Castelló

Verònica Ruiz afirma que "quan el sistema pregunta menys, hi ha menys oportunitats de detectar-la a temps"

La diputada a les Corts Valencianes per Castelló i portaveu d'Igualtat de Compromís, Verònica Ruiz

La diputada a les Corts Valencianes per Castelló i portaveu d’Igualtat de Compromís, Verònica Ruiz / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

Compromís adverteix que les dades del programa Sivio, encarregat de detectar i actuar davant de la violència de gènere, evidencien un problema greu de salut pública i de protecció de drets. La formació assegura que "es redueix la detecció precoç a través del cribratge, però no disminueixen els casos que acaben arribant al sistema sanitari amb lesions, un indicador compatible amb una detecció més tardana i, per tant, amb més risc per a les víctimes".

La diputada a les Corts Valencianes per Castelló i portaveu d’Igualtat de Compromís, Verònica Ruiz, ha assenyalat que “quan el sistema pregunta menys, no és que hi haja menys violència: és que hi ha menys oportunitats de detectar-la a temps. I si al mateix temps no baixen els casos amb lesions, la lectura és inquietant: arribem quan el dany ja està fet”.

Detecció tardana

Ruiz ha remarcat que les dades indiquen que a Castelló baixa el cribratge i, en paral·lel, no baixa l’arribada de casos amb lesions, cosa que reforça la idea de detecció tardana. “La detecció precoç salva vides. Si convertim l’atenció primària i les consultes en un lloc on no es pregunta, estem condemnant moltes dones a continuar en silenci fins que la situació esclate”, ha afirmat.

La portaveu d’Igualtat ha reclamat que la Conselleria “deixe d’amagar-se darrere de protocols en paper i garantisca que es compleixen en la pràctica, amb formació, temps assistencial i seguiment”. I ha afegit: “No podem normalitzar que la porta d’entrada al sistema siga una urgència amb lesions. La porta d’entrada ha de ser la detecció a temps”.

Resposta coordinada

Ruiz recorda que la lluita contra la violència masclista exigeix una resposta sostinguda i coordinada, i adverteix que qualsevol retrocés en prevenció i detecció precoç té conseqüències directes en seguretat, salut i drets. “A Castelló, i a tot el país, no podem permetre’ns arribar tard. Cada pregunta que no es fa és una oportunitat perduda; cada cas que arriba amb lesions és un fracàs col·lectiu que podem evitar”, ha conclòs Ruiz.

