Vila-real lloa Jaume I en una celebració marcada per la història i la tradició

La jornada central d’actes institucionals per commemorar el 752é aniversari de la ciutat inclou la lectura de la Carta Pobla, el lliurament dels Premis 20 de Febrer i l’homenatge a la reina i les dames del 2025

Kmy Ros

David Donaire

Vila-real

Vila-real va celebrar aquest diumenge els actes més destacats de les seues festes fundacionals. Una jornada de reafirmació històrica i orgull col·lectiu per a commemorar el 752é aniversari de la seua constitució com a ciutat que va combinar tradició, reconeixement i emoció.

La celebració es va iniciar al jardí de Jaume I, escenari simbòlic de l’homenatge al rei fundador. La corporació municipal, representants d’entitats locals i veïnat van participar en la tradicional ofrena de flors i corones de llorer als peus del monument, en un ambient solemne reforçat per la presència de dolçainers i tabaleters i dels gegants de la ciutat. Un dels moments centrals va ser la lectura pública de la Carta Pobla, document fundacional de 1274 que continua sent emblema de la identitat vila-realenca.

Ja al migdia, l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner va acollir el lliurament dels Premis 20 de Febrer, distincions que reconeixen la trajectòria i l’aportació de persones i entitats a la ciutat. En esta edició, els guardons van recaure en mosén Vicent Gimeno Estornell, Juan José Peláez Vilanova, Santiago Bort Silvestre (Bellido) i Electrodomèstics Carratalá, referents en l’àmbit religiós i cultural, musical, festiu i comercial, respectivament. La cerimònia va estar marcada pels aplaudiments i les mostres d’afecte.

Toni Losas

La jornada festiva es va tancar a la vesprada amb l’homenatge a la reina de les festes de 2025, Nadia Alba, i les dames de la seua cort d’honor, que van rebre el reconeixement institucional i l’estima del públic en un acte carregat de simbolisme. Una celebració que va evidenciar, un any més, la vitalitat i la cohesió de Vila-real al voltant de la seua història.

