Els Concerts del Pinar tornaran a sonar aquest 2026: coneix les dates de la seua sisena edició
El festival independent se celebrarà novament al Pinar del Grau de Castelló i anunciarà el cartell aquest 25 de febrer
Concerts del Pinar ja ha revelat les dates de la seua pròxima edició. El festival independent tornarà al Pinar del Grau els dies 18, 19 i 20 de juny, consolidant així una cita que s’ha convertit en imprescindible dins del calendari musical de Castelló. A més, l’organització ha avançat que el cartell complet s’anunciarà aquest dimecres 25 de febrer.
Sisena edició d’un festival amb identitat pròpia
Amb cinc edicions a l’esquena, Concerts del Pinar afronta 2026 com la seua sisena edició, reafirmant un projecte que va nàixer en 2020 i que, any rere any, ha crescut sense perdre la seua essència. El festival s’ha consolidat com una de les propostes musicals més especials de la ciutat gràcies a una combinació molt cuidada: música de qualitat, entorn natural i una escala humana.
El Pinar del Grau, l’escenari perfecte
Des del primer dia, el Pinar del Grau ha sigut la llar del festival. Aquest espai natural privilegiat, situat al costat del Mediterrani, s’ha transformat cada mes de juny en un escenari únic on la frescor dels pins es barreja amb la brisa marina. Durant tres dies, el pulmó verd del Grau acull concerts en directe i una experiència que va més enllà de la música.
Programació cuidada i aposta per la diversitat
Al llarg de les seues edicions, Concerts del Pinar ha consolidat una programació que combina bandes internacionals de primer nivell amb grups emergents del panorama estatal, mantenint una línia coherent i allunyada de les macropropostes. La música, la sostenibilitat i l’experiència del públic continuen sent els pilars d’un festival que reivindica una altra manera de viure els concerts.
Guardeu les dates
El compte arrere ja ha començat. 18, 19 i 20 de juny són les dates marcades en roig per a tornar a gaudir de tres dies de música, festa i pins al Grau. Aquest dimecres 25 de febrer es descobrirà el cartell d’una edició que promet tornar a convertir el pinar en punt de trobada per a amants de la música en directe.
