Vila-real es posa les ulleres morades per a commemorar el 8M amb una programació coral i transversal
La Regidoria d’Igualtat coordina amb entitats locals un calendari d’activitats durant tot el mes que abordarà la igualtat des de l’educació, la salut mental, la cultura i la participació ciutadana
Vila-real tornarà a posar-se les ulleres morades amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb una programació que s’estendrà al llarg de tot el mes i que naix del treball conjunt entre la Regidoria d’Igualtat i les entitats locals.
Amb l’objectiu d’organitzar de manera coral les activitats vinculades al 8M, s’ha convocat una reunió oberta a totes les entitats del municipi amb representació femenina. Tot i que no totes han pogut assistir, des de l’organització s’ha remarcat que la convocatòria s’ha fet extensiva a col·lectius i associacions de tot l’àmbit local.
“El 8M no ha de ser un acte aïllat, sinó feina que es fa entre totes i per a totes, perquè la igualtat es construeix al carrer, als centres educatius i a cada espai de la ciutat; per això hem volgut una convocatòria oberta”, afirma la regidora d’Igualtat, Maria Fajardo, “perquè la mirada feminista no pot quedar-se en un cercle tancat, ha de sumar totes les veus i totes les realitats”.
La programació englobarà activitats diverses que aborden la perspectiva feminista des de múltiples vessants: la ciència, l’ocupació, l’esport, la salut mental, la solidaritat o la immigració, entre altres. L’objectiu és incorporar la mirada violeta a totes les activitats ciutadanes i reforçar el paper de les dones en tots els àmbits de la societat civil. “Volem un 8M que siga útil i transformador, que interpel·le i que acompanye, perquè la igualtat és una política pública i un compromís de ciutat.”
Activitats educatives i participació ciutadana
Entre les activitats destacades organitzades des de la Regidoria es troba el contacontes Amb V de Valentes, adreçat a l’alumnat de primària. “És fonamental començar des de la infància, perquè educar en igualtat és la millor prevenció contra qualsevol forma de masclisme”, afirma la regidora. A més, hi haurà una nova sessió de l’Escola d’Igualtat, que el dia 11 abordarà la violència obstètrica, així com la proposta de la Fundació Joan Simó dirigida a l’alumnat de batxillerat dels instituts i oberta també a la ciutadania.
Pel que fa a les entitats, la Fundació Manantial ha proposat la lectura d’un llibre centrat en salut mental i dones, mentre que el Grup de Dones organitzarà el manifest institucional que se celebrarà el 8 de març a la plaça Major. La lectura estarà dinamitzada amb una batucada per afavorir la participació i visibilitzar la reivindicació en un ambient obert. “El manifest del 8 de març és un acte de ciutat, i agraïm especialment al Grup de Dones la seua implicació i el seu paper imprescindible perquè la reivindicació tinga força i arrelament; a més, la batucada ens ajudarà a fer del 8M un espai viu, obert i participatiu amb una plaça Major plena de veus que no retrocedeixen”, afig.
Implicació transversal
El programa inclourà també les activitats organitzades per les entitats participants. En la reunió han estat presents el CRIS de la Fundació Manantial, la residència per a persones amb malaltia mental crònica, Creu Roja —tant en el programa general com en el d’Acolliment—, el Grup de Dones i representants del Partit Popular i Compromís. ACUDIM i El Bressol, que no van poder assistir presencialment, han enviat la seua programació per via electrònica.
Segons la regidora, “que hi haja participació diversa reforça el missatge: la igualtat és una causa transversal i una responsabilitat compartida per tota la societat”.
Amb aquesta iniciativa, Vila-real mostra el seu compromís amb la igualtat i la visibilització de les dones, promovent una celebració del 8M participativa, plural i compromesa amb la transformació social. “Tenim clar que els drets de les dones no es negocien: es defensen, es treballen i es garanteixen amb polítiques valentes i amb la implicació de tota la ciutat”, conclou Fajardo.
