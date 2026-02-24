Obituari
Adéu a Vicent Sánchez 'Borrasso', un mariner de mirada blava del Grau
El seu llegat queda en la seua dona, fills i nets, i en tots aquells que van compartir amb ell xarxes, matinades i silencis davant l’horitzó.
Mariner del Grau, home de família i albinegre de cor, deixa una vida marcada per la serenitat, l’amor a Chelo i una estima profunda per la mar.
Rebeca Tellols
Ens acomiadem de tu, Vicent Sánchez Borrasso, amb el cor trist, però ple d'amor, amb tu es va la bondat i la pau que transmeties. Una vida lligada al Grau i a la mar, que no sols va ser un ofici de xarxes i matinades, era la teua confident en nits fosques i on vas aprendre a tindre esta calma que sempre ens vas regalar.
Ens vas ensenyar que després de la tempestat arriba la quietud, esta que tu trobaves en la teua llar, al costat de Chelo, tota una vida junts, un testimoniatge d'amor arrelat en terra ferma. Dos fills que en el temps van ser quatre i quatre nets que tenen devoció per tu són la tripulació que naix d'este amor que ha sabut resistir marees i gaudir dels dies de sol.
Ha sigut molta gent la que t'estima i han estat al nostre costat, el teu germà, nebots, cosins i un sense fi de família i d'amics que t'han acomiadat amb pena i la satisfacció d'haver format part de la teua vida.
Albinegre de cor, vas saber que el teu volgut club està en el més alt i això et va fer molt feliç.
Te'n vas anar com vas viure, a bord de la Marina.
S'han tancat eixos ullets blaus que ens has deixat com a herència, eixa mirada neta que ha passat la vida mirant a l'horitzó. Ens deixes un gran buit, però molt amor i records ancorats en el cor. Bon vent i bona proa.
