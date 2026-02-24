Albocàsser posa en valor el paisatge amb 'Ametlers a escena'

Albocàsser ha celebrat una nova edició d’Ametlers a escena, una proposta cultural i festiva que combina música tradicional, dansa i convivència als ametlers florits del terme municipal.

Tot el poble viu amb intensitat la mostra cultural. / Mediterráneo

La jornada va començar amb una cercavila de veïns i veïnes de totes les edats, que es van desplaçar fins a un bancal pròxim, on, envoltats d'ametlers florits, es va ballar el tradicional ball pla. L'activitat, celebrada el diumenge 15 de febrer, va comptar amb la música de la Colla de Dolçainers El Soroll i la participació destacada dels Amics del Bureo, a més de la col·laboració de l'Ajuntament d'Albocàsser i de Saó, espai d'art.

La programació va incloure actuacions musicals. / Mediterráneo

Valoració

L’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, valora molt positivament el desenvolupament de la jornada i la implicació del veïnat. “Ametlers a escena és una manera preciosa de posar en valor el nostre paisatge, les nostres tradicions i la cultura popular en un entorn únic com són els nostres ametlers, un dels nostres productes més emblemàtics”, assenyala.

L'alcaldessa ha agraït la resposta del veïnat i la participació de les entitats col·laboradores.