Albocàsser posa en valor el paisatge amb 'Ametlers a escena'
La mostra cultural combina música tradicional dansa i convivència als ametlers florits
Albocàsser ha celebrat una nova edició d’Ametlers a escena, una proposta cultural i festiva que combina música tradicional, dansa i convivència als ametlers florits del terme municipal.
La jornada va començar amb una cercavila de veïns i veïnes de totes les edats, que es van desplaçar fins a un bancal pròxim, on, envoltats d'ametlers florits, es va ballar el tradicional ball pla. L'activitat, celebrada el diumenge 15 de febrer, va comptar amb la música de la Colla de Dolçainers El Soroll i la participació destacada dels Amics del Bureo, a més de la col·laboració de l'Ajuntament d'Albocàsser i de Saó, espai d'art.
Valoració
L’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, valora molt positivament el desenvolupament de la jornada i la implicació del veïnat. “Ametlers a escena és una manera preciosa de posar en valor el nostre paisatge, les nostres tradicions i la cultura popular en un entorn únic com són els nostres ametlers, un dels nostres productes més emblemàtics”, assenyala.
L'alcaldessa ha agraït la resposta del veïnat i la participació de les entitats col·laboradores.
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- Hurto a un menor en Almassora: 'Puede que seamos delincuentes y estafadores, pero no robamos a niños