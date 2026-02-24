Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tirolina BenicàssimEntradas Castellón-RacingRestos arqueológicos CastellónTiempo en MagdalenaPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Albocàsser posa en valor el paisatge amb 'Ametlers a escena'

La mostra cultural combina música tradicional dansa i convivència als ametlers florits

Els ametlers acullen part de les activitats culturals.

Els ametlers acullen part de les activitats culturals. / Mediterráneo

Concha Marcos

Albocàsser

Albocàsser ha celebrat una nova edició d’Ametlers a escena, una proposta cultural i festiva que combina música tradicional, dansa i convivència als ametlers florits del terme municipal.

Tot el poble viu amb intensitat la mostra cultural.

Tot el poble viu amb intensitat la mostra cultural. / Mediterráneo

La jornada va començar amb una cercavila de veïns i veïnes de totes les edats, que es van desplaçar fins a un bancal pròxim, on, envoltats d'ametlers florits, es va ballar el tradicional ball pla. L'activitat, celebrada el diumenge 15 de febrer, va comptar amb la música de la Colla de Dolçainers El Soroll i la participació destacada dels Amics del Bureo, a més de la col·laboració de l'Ajuntament d'Albocàsser i de Saó, espai d'art.

La programació va incloure actuacions musicals.

La programació va incloure actuacions musicals. / Mediterráneo

Valoració

L’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, valora molt positivament el desenvolupament de la jornada i la implicació del veïnat. “Ametlers a escena és una manera preciosa de posar en valor el nostre paisatge, les nostres tradicions i la cultura popular en un entorn únic com són els nostres ametlers, un dels nostres productes més emblemàtics”, assenyala.

Noticias relacionadas y más

L'alcaldessa ha agraït la resposta del veïnat i la participació de les entitats col·laboradores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents