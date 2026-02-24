Compromís adverteix que l’ascensor del centre d’adults d’Almenara està fora de servei des de fa setmanes
Els nacionalistes critiquen que no hi ha cap explicació al respecte per part de l'equip de govern
L’ascensor del centre d’educació per a adults Paulo Freire d’Almenara porta setmanes fora de servei sense cap explicació oficial per part de l’Ajuntament, segons Compromís per Almenara. Els nacionalistes afirmen que, actualment, no consta si la instal·lació està avariada o si ha quedat inutilitzada per no haver superat les revisions de seguretat pertinents, una situació que està limitant greument l’accessibilitat al centre. L’afectació és especialment greu en un equipament públic on acudeixen persones majors i alumnat amb mobilitat reduïda, que veuen restringit el seu dret a l’accés normalitzat a l’educació i als serveis municipals.
Davant d’aquesta situació, Compromís ha tornat a denunciar la deixadesa del govern municipal de Pérez en matèria de manteniment, accessibilitat i seguretat als edificis públics. La formació recorda que ja en 2024 va preguntar formalment per l’estat de la seguretat dels edificis municipals, alertant de la inexistència de plans d’evacuació i protocols d’emergència. Des d’aleshores, segons el govern de Pérez, aquests plans s’estan redactant, sense que a dia de hui s’haja informat públicament de la seua aprovació ni implantació efectiva.
Gestió deficient
El portaveu de Compromís per Almenara, Quique Castelló, ha criticat la gestió de l’executiu local: “Portem des de 2024 advertint que els edificis públics no compleixen les condicions mínimes de seguretat. Primer va ser la falta de plans d’evacuació, que encara s’estan redactant, i ara tenim un centre educatiu amb un ascensor fora de servei sense explicacions. És una manera irresponsable de governar.” Castelló ha remarcat que la combinació de manca de manteniment, opacitat informativa i retard en els plans d’emergència genera un risc real per a la ciutadania: “Un edifici públic sense protocols d’evacuació clars i amb instal·lacions fora de servei és un perill. En una emergència no hi ha marge per a improvisacions. La seguretat no pot dependre de promeses ni de documents que mai arriben.”
Des de Compromís reclamen explicacions immediates sobre la situació real de l’ascensor del centre Paulo Freire, la seua posada en funcionament urgent i informació pública clara sobre l’estat dels plans d’evacuació municipals. La formació insisteix que la seguretat, l’accessibilitat i la protecció de les persones no poden continuar sent assignatures pendents de la gestió municipal.
