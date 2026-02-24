Compromís per Benicarló reclama ajudes per a la pesca
La formació critica a la Generalitat valenciana "per abandonar als pescadors"
Compromís per Benicarló ha celebrat una reunió amb representants del sector pesquer local, a la qual han assistit els diputats de la coalició Paula Espinosa i el diputat Ximo Perles, amb l'objectiu de conèixer de primeres mans les dificultats que afronten els nostres pescadors i mariners. Aquesta trobada, en la que han participat els regidors de Compromís a Benicarló, ha permès posar sobre la taula les demandes urgents del sector, com la manca d'ajudes efectives, les restriccions europees no compensades i les inversions pendents en infraestructures portuàries.
Els representants polítics han denunciat la inacció absoluta de la Generalitat valenciana, en mans del PP, que deixa els pescadors de Benicarló sense suport econòmic ni polític “en un moment crític, amb restriccions de jornades de pesca i alts costos operatius que amenacen la seua supervivència”. Paula Espinosa ha explicat: “Mentre Miguel Barrachina sempre externalitza responsabilitats a l’exterior, el que estem comprovant és que la Generalitat té abandonats als pescadors amb un retard en les ajudes. Som l'única autonomia mediterrània on les ajudes no arriben i el conseller tampoc dona explicacions. Per això demanarem que vinga a la casa dels valencians a parlar dels problemes que pateixen”.
Peticions
Compromís ha rebutjat aquesta negligència i ha reafirmat la seua voluntat clara d'ajudar el sector amb iniciatives a les institucions com les Corts Valencianes per reclamar ajuts, més dies de pesca, compensacions justes i un pla de modernització de ports com el de Benicarló.
Pel seu costat el portaveu de Compromís a la Diputació d’Alacant, Ximo Perles, ha indicat: “Els mariners lluiten contra nombrosos problemes: des de les infraestructures que depenen de la Generalitat o les mesures legislatives europees que estan afectant a tota la Mediterrània (motors, diari d’abord...), quan caldria tindre en compte les especificitats de les arts menors i, per exemple, retribuir-los la funció ambiental de recollida de plàstics que estan fent també la nostra gent de la mar”.
Motor econòmic
Núria Isern, regidora de Compromís per Benicarló, ha destacat: "Els pescadors de Benicarló són el motor de la nostra economia blava i no podem permetre que la Generalitat els abandone. Des de Compromís estem al seu costat, treballant a Brussel·les i València per defensar una pesca sostenible i viable, mentre el govern autonòmic mira cap a un altre costat".
Compromís continuarà pressionant perquè la Generalitat assumisca les seues responsabilitats i destine recursos reals al sector pesquer, millores en el port i negociacions a Europa per un repartiment equitatiu de quotes. Recentment l’Ajuntament de Benicarló en ple, a iniciativa de Compromís, va aprovar una declaració institucional de suport als mariners, davant la crisi que pateix el sector, un dels nostres sectors productius i nombroses famílies de la localitat.
Per últim Compromís ha fet una crida a la ciutadania per donar suport als nostres pescadors i consumint productes locals.
