Morella Negra com la Trufa porta la literatura al Centre Penitenciari d’Albocàsser amb Alicia Giménez Bartlett
El festival gastro-literari celebra la seua tercera edició consecutiva al Castelló II amb taula literària, col·loqui i el lliurament del II Concurs de Relats 'La Llibertat de les Lletres'
El festival Morella Negra com la Trufa, referent de la novel·la negra i la gastronomia, consolida enguany la seua aposta social amb una jornada molt especial al Centre Penitenciari Castelló II d’Albocàsser. Del 27 de febrer al 2 de març, la programació del festival omplirà el Teatre Municipal de Morella i les Sales Gòtiques de l’Ajuntament de la localitat, per culminar el 2 de març amb activitats directes amb els interns del centre.
Una trobada amb una de les grans figures de la novel·la negra
Enguany, el festival comptarà amb la participació d’Alicia Giménez Bartlett, considerada una de les escriptores deganes de la novel·la negra espanyola. La seva presència al centre penitenciari busca un contacte directe amb els interns, que seran els encarregats de formular les preguntes. L’autora presentarà una obra de la inspectora Petra Delicado, una de les primeres protagonistes femenines en la narrativa policial espanyola.
Segons Jorge Garcia, comissari del festival: “Nosaltres sempre intentem portar escriptors del màxim nivell possible. Enguany la convidada és una de les figures més importants de la novel·la negra espanyola, i ella s’ha prestat a vindre al centre penitenciari”. Entre els premis destacats de Giménez Bartlett hi ha el Premi Nadal (2011), Premi Carvalho (2014) i Premi Planeta (2015).
II Concurs de Relats: fomentant la creativitat entre els interns
La jornada també acollirà el lliurament del II Concurs de Relats “La Llibertat de les Lletres”, iniciativa nascuda a proposta de Víctor del Árbol amb l’objectiu de fomentar l’escriptura com a eina de reflexió i organització d’idees. Enguany, l’organització assegura que la qualitat i l’originalitat dels relats presentats pels interns és molt alta.
La cultura com a eina de reinserció social
La directora del centre, Eva María González, ha destacat que “la cultura és el requisit imprescindible per a una veritable llibertat” i ha ressaltat la importància de la lectura i la creativitat com a instruments d’inclusió social i desenvolupament del pensament crític. La participació dels interns en iniciatives com aquesta contribueix a la dignificació i la reinserció, obrint portes a la reflexió i al diàleg.
Tres mòduls del centre ja compten amb llibres de l’autora, llegits per molts interns que han participat en el concurs, demostrant com la literatura negra pot convertir-se en un pont entre el món exterior i la realitat penitenciària.
Compromís social i cultural de Morella Negra
L’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, ha reconegut el valor del festival: «El compromís social del certamen va molt més enllà de la cultura, perquè és una ferramenta d’inclusió, reflexió i segones oportunitats». Des de fa onze anys, Morella Negra com la Trufa combina gastronomia i literatura, situant Morella com un referent cultural a nivell nacional.
Amb aquesta tercera edició al Centre Penitenciari d’Albocàsser, el festival reafirma la seua aposta per apropar la literatura als sectors més diversos de la societat, mantenint viu un projecte necessari que uneix cultura, reflexió i compromís social.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre