La Serratella reivindica més recursos a la delegada del Consell
L'alcaldessa demana suport per als pobles en risc de despoblament
La Serratella ha rebut la visita de la delegada del Consell a Castelló, Susana Fabregat, qui s’ha reunit amb l’alcaldessa, Itziar Lafita, i la corporació municipal per conéixer de primera mà la realitat del municipi i els projectes impulsats amb el suport de la Generalitat valenciana.
Durant la jornada s’han visitat diverses actuacions finalitzades i en execució finançades amb fons autonòmics, entre les quals destaquen l’edifici intergeneracional Conviure, les vivendes socials del programa Recuperem Llars, la construcció d'una nova piscina municipal i altres intervencions orientades a reforçar els serveis públics i millorar el dia a dia del veïnat.
La delegada del Consell ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions per impulsar projectes que contribuïsquen al desenvolupament dels municipis rurals, amb una inversió de la Generalitat que supera el milió d’euros al municipi.
Reivindicacions
Per la seua part, l’alcaldessa, Itziar Lafita, ha traslladat les principals reivindicacions del municipi per garantir la viabilitat i el futur dels pobles menuts. Entre elles, ha reclamat un increment dels fons incondicionats destinats als ajuntaments, l’aplicació de mesures de discriminació positiva per als municipis en risc de despoblament, un major suport econòmic per a la conservació del patrimoni local i la creació de plans d’ocupació adaptats a la realitat social i laboral dels pobles d’interior.
Així mateix, la delegada del Consell va aprofitar el seu pas per La Serratella per a conèixer, acompanyada per la directora territorial de Sanitat, Eva Suárez, el consultori mèdic auxiliar. Cal indicar que, pròximament, començaran les obres d'impermeabilització i aïllament del centre, valorades en 52.000 euros. Durant la visita va estar present el personal sanitari del centre.
Des de l’Ajuntament s’ha valorat la visita com una oportunitat per reforçar el diàleg institucional i continuar avançant en projectes que permeten millorar els serveis municipals i contribuir a mantindre La Serratella com un poble viu, amb futur i oportunitats per a la seua ciutadania.
