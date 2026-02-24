Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viver proclama a les reines de les seues festes

Pilar Agustín Campos serà la màxima representant i Carlota Juan Martín, la reina infantil

L'alcalde de Viver amb les noves reines de les festes.

L'alcalde de Viver amb les noves reines de les festes. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Viver

Viver ja ha proclamat a les noves reines de les seues festes. L'acte va tindre lloc el passat diumenge 21 de febrer i en ell l'alcalde, Vicente Domingo Ferrer, va dirigir unes paraules d'agraïment a Pilar Agustín Campos i la xiqueta Carlota Juan Martín per "portar amb orgull el nom de Viver i representar el nostre poble en els diversos esdeveniments".

L'alcalde els va dedicar una poesia per a tancar la cerimonia, amb la qual cosa va convertir l'acte en un moment especialment emotiu.

Des de l'Ajuntament desitjen que les dues reines, juntament amb la seua cort i la comissió 2026 gaudeixen d'unes festes inoblidables.

