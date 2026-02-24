Viver proclama a les reines de les seues festes
Pilar Agustín Campos serà la màxima representant i Carlota Juan Martín, la reina infantil
Viver
Viver ja ha proclamat a les noves reines de les seues festes. L'acte va tindre lloc el passat diumenge 21 de febrer i en ell l'alcalde, Vicente Domingo Ferrer, va dirigir unes paraules d'agraïment a Pilar Agustín Campos i la xiqueta Carlota Juan Martín per "portar amb orgull el nom de Viver i representar el nostre poble en els diversos esdeveniments".
L'alcalde els va dedicar una poesia per a tancar la cerimonia, amb la qual cosa va convertir l'acte en un moment especialment emotiu.
Des de l'Ajuntament desitjen que les dues reines, juntament amb la seua cort i la comissió 2026 gaudeixen d'unes festes inoblidables.
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Detenido un expolicía apartado por tráfico de drogas tras atropellar a un compañero y darse a la fuga en Castellón
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Asaltan una vivienda en Castellón con un arma de fuego, un revólver y un machete
- Aparecen restos arqueológicos en una obra en Castellón: «¿Y ahora qué?»
- Benicàssim estrena su primera tirolina, tiene 20 metros y está en un parque
- El campo cada vez da menos trabajo: 100 agricultores y 400 temporeros menos en un año en Castellón
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre