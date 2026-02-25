El Concerts del Pinar 2026 ja té cartell: tres dies de punk-rock al Grau de Castelló
El festival de música castellonenc confirma els artistes de la seua sisena edició i posa a la venda els primers abonaments a preu especial
El Concerts del Pinar 2026 ja ha fet públic el cartell complet d’artistes de la que serà la seua sisena edició, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juny al Grau de Castelló. L’anunci arriba acompanyat del llançament dels primers abonaments, que es poden adquirir a un preu especial de 20 euros més despeses de gestió fins al pròxim diumenge 1 de març.
Després d’una cinquena edició que va registrar rècord d’assistència, amb més de 4.000 persones, el festival consolida la seua aposta per una programació potent que combina grans noms del punk-rock estatal, bandes internacionals de referència i talent local.
Grans noms del punk i el rock estatal
El cartell de Concerts del Pinar 2026 reuneix grups consolidats dins de l’escena punk-rock nacional, amb trajectòries sòlides i directes reconeguts. Entre ells destaquen Narco, que celebraran al Pinar el seu 30 aniversari com a referents del rap-metal estatal; Non Servium, amb el seu punk combatiu i directe; i O’Funk’illo, que arriben amb la gira “2026 Funky Tour” per commemorar 25 anys de carrera.
Completen aquest bloc Bala, el duo femení gallec conegut pel seu so contundent entre el rock i el grunge, i Niña Coyote Eta Chico Tornado, que presentaran el seu cinqué treball discogràfic, Atea.
Noves veus i energia emergent
El festival també reserva espai per a bandes que han irromput amb força en els últims anys dins del panorama musical. És el cas de Parquesvr, amb un estil eclèctic i un directe irreverent, i Deaf Devils, banda valenciana que arriba al Pinar amb una proposta marcada per la cruesa i l’energia, demostrant que el punk continua plenament vigent.
Talent local i presència internacional
Fidel a la seua filosofia, Concerts del Pinar manté l’aposta pel talent de proximitat, representat enguany per Bandits, Annacrusa, Lady Mambo i Sintron Prospecto Lavativa.
El toc internacional el posaran els nord-americans The Casualties, considerats referents del hardcore-punk, que completaran una programació pensada per atraure públics diversos.
Abonaments ja a la venda
Els abonaments per als tres dies de festival ja estan disponibles de manera exclusiva a través del portal de referència a la província: entradascastellon.com amb una oferta especial de llançament limitada fins a l’1 de març.
Concerts del Pinar està organitzat per Planafest SL i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana, Mediterranew Musix de la Conselleria de Turisme, Política Lingüística i l’Institut Valencià de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
