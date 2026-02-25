Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concerts del Pinar 2026 ja té cartell: tres dies de punk-rock al Grau de Castelló

El festival de música castellonenc confirma els artistes de la seua sisena edició i posa a la venda els primers abonaments a preu especial

Non Servium és un dels grups que formaran part de la sisena edició de Concerts del Pinar al Grau de Castelló.

Non Servium és un dels grups que formaran part de la sisena edició de Concerts del Pinar al Grau de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

El Concerts del Pinar 2026 ja ha fet públic el cartell complet d’artistes de la que serà la seua sisena edició, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juny al Grau de Castelló. L’anunci arriba acompanyat del llançament dels primers abonaments, que es poden adquirir a un preu especial de 20 euros més despeses de gestió fins al pròxim diumenge 1 de març.

Després d’una cinquena edició que va registrar rècord d’assistència, amb més de 4.000 persones, el festival consolida la seua aposta per una programació potent que combina grans noms del punk-rock estatal, bandes internacionals de referència i talent local.

Grans noms del punk i el rock estatal

El cartell de Concerts del Pinar 2026 reuneix grups consolidats dins de l’escena punk-rock nacional, amb trajectòries sòlides i directes reconeguts. Entre ells destaquen Narco, que celebraran al Pinar el seu 30 aniversari com a referents del rap-metal estatal; Non Servium, amb el seu punk combatiu i directe; i O’Funk’illo, que arriben amb la gira “2026 Funky Tour” per commemorar 25 anys de carrera.

El grup Narco celebrarà al Pinar del Grau de Castelló els seus 30 anys de trajectòria musical.

El grup Narco celebrarà al Pinar del Grau de Castelló els seus 30 anys de trajectòria musical. / MEDITERRÁNEO

Completen aquest bloc Bala, el duo femení gallec conegut pel seu so contundent entre el rock i el grunge, i Niña Coyote Eta Chico Tornado, que presentaran el seu cinqué treball discogràfic, Atea.

Noves veus i energia emergent

El festival també reserva espai per a bandes que han irromput amb força en els últims anys dins del panorama musical. És el cas de Parquesvr, amb un estil eclèctic i un directe irreverent, i Deaf Devils, banda valenciana que arriba al Pinar amb una proposta marcada per la cruesa i l’energia, demostrant que el punk continua plenament vigent.

Talent local i presència internacional

Fidel a la seua filosofia, Concerts del Pinar manté l’aposta pel talent de proximitat, representat enguany per Bandits, Annacrusa, Lady Mambo i Sintron Prospecto Lavativa.

La energía sobre el escenario es una constante en el universo Annacrusa, como lo demuestran en cada concierto.

L'energia d'Annacrusa sonarà també al cicle Concerts del Pinar 2026. / Adrián Morote

El toc internacional el posaran els nord-americans The Casualties, considerats referents del hardcore-punk, que completaran una programació pensada per atraure públics diversos.

Abonaments ja a la venda

Els abonaments per als tres dies de festival ja estan disponibles de manera exclusiva a través del portal de referència a la província: entradascastellon.com amb una oferta especial de llançament limitada fins a l’1 de març.

Concerts del Pinar està organitzat per Planafest SL i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana, Mediterranew Musix de la Conselleria de Turisme, Política Lingüística i l’Institut Valencià de Cultura de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

