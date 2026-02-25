Un poble de Castelló serà un laboratori internacional de dansa contemporània: coneix quin és
La Fundació Caixa Castelló obri la convocatòria del programa artístic Nodus 2026 que reforça la descentralització cultural i el diàleg entre creació contemporània i territori rural
El pròxim mes de juliol, un poble de l'interior de Castelló es convertirà en punt de trobada per a la creació coreogràfica internacional amb la celebració de Nodus 2026, la residència artística de dansa contemporània impulsada per la Fundació Caixa Castelló. El programa tindrà lloc del 23 al 31 de juliol i ja ha obert la seua convocatòria internacional.
Un projecte consolidat al territori
Després de les edicions desenvolupades a Les Coves de Vinromà (2023), Suera (2024) i, en 2025, a Cinctorres, Tírig i Villamalur, el projecte Nodus arriba al seu quart any consecutiu consolidant-se com una proposta estable de residència artística de dansa contemporània a la província de Castelló. El programa manté així la seua vocació de descentralització cultural i de treball creatiu en entorns rurals.
Convocatòria oberta a ballarins d’arreu del món
La convocatòria d'enguany, que se celebrarà a Sant Mateu gràcies a la col·laboració del seu ajuntament i també de la Diputació de Castelló, s’adreça a ballarines i ballarins de qualsevol nacionalitat i edat, amb l’objectiu de promoure, expandir i innovar el repertori de la dansa contemporània des d’un context d’intercanvi internacional i connexió directa amb el territori que acull la residència.
La direcció del programa anirà a càrrec del coreògraf Toni Aparisi i d’Alfredo Llopico, tècnic de cultura de la Fundació Caixa Castelló. En total, se seleccionaran sis participants titulars i sis suplents, que desenvoluparan processos creatius individuals dins d’un marc de treball col·lectiu.
Presentació pública i difusió digital
La residència culminarà amb una presentació oberta al públic el 31 de juliol a l’Auditori Municipal de Sant Mateu, una activitat que serà enregistrada en vídeo per a la seua posterior difusió a través de les xarxes socials, ampliant així l’abast del projecte més enllà del territori.
Dansa contemporània i patrimoni local
Com a part del programa, Nodus 2026 inclourà una jornada dedicada al treball comunitari a partir del Ball Pla de Sant Mateu, amb la voluntat de generar propostes de diàleg entre la dansa contemporània i el patrimoni coreogràfic tradicional, establint ponts entre pràctiques artístiques actuals i cultura popular.
Condicions de la residència
L’organització assumirà:
- Allotjament en règim de pensió completa
- Transport col·lectiu des de Castelló
- Ajudes al viatge segons la procedència de les persones seleccionades
Terminis i informació pràctica
- Termini de sol·licitud: fins al 25 de maig de 2026
- Resolució de la convocatòria: 1 de juny de 2026
- Enviament de candidatures: cultura@fundacioncajacastellon.es
Les bases completes i tota la informació detallada es poden consultar al web de la Fundació Caixa Castelló.
