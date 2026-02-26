Toni Cantó protagonitza a Castelló 'Parejas imperfectas', una obra sobre dependència i vulnerabilitat humana
L'Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta a Castelló i Peníscola aquesta proposta teatral i també 'Mr. Bo', un espectacle familiar sense paraules
El Institut Valencià de Cultura presenta aquest cap de setmana a Castelló una doble proposta escènica que combina teatre contemporani de gran format i espectacle familiar, amb dues produccions que aborden, des de mirades molt diferents, les relacions humanes, el poder i la necessitat de connexió.
D’una banda, arriba al Teatre Principal de Castelló l’obra Parejas imperfectas, mentre que el dissabte a la vesprada el mateix escenari acollirà Mr. Bo, una proposta visual i sense paraules pensada per al públic familiar.
Retrat contemporani de la dependència i la vulnerabilitat
L’obra Parejas imperfectas, de la dramaturga nord-americana Martyna Majok, es representa el diumenge 1 de març al Teatre Principal de Castelló, després de la seua funció prèvia el dissabte al Palau de Congressos de Peníscola.
Guardonada amb el Premi Pulitzer l’any 2018, la peça ofereix un retratat cru i contemporani sobre la dependència, la vulnerabilitat i les complexes dinàmiques de poder que travessen les relacions humanes. La història entrellaça dues trames: la d’Edu, un camioner en atur que es retroba amb la seua exdona després d’un accident que la deixa tetraplègica, i la de Juan, un estudiant brillant amb paràlisi cerebral que contracta com a assistent Yanis, una jove recent graduada amb dificultats econòmiques.
La versió i direcció van a càrrec de Bernabé Rico, que ha destacat que la proposta busca visibilitzar les persones que necessiten d’altres per sobreviure, combinant drama i comèdia en un relat que apel·la a la integració i a la connexió humana.
L’obra està protagonitzada per Toni Cantó, Mirela Balic, Lola Baldrich i Marcos Mayo.
Teatre gestual i clown per a tota la família
A més, el dissabte 28 de febrer, a les 18.00 hores, el Teatre Principal de Castelló acull Mr. Bo, un espectacle familiar de la companyia Marie de Jongh, adreçat a xiquetes i xiquets a partir de 4 anys.
La proposta combina tècniques de màscara i clown en una narrativa gestual i sense paraules, protagonitzada per tres servents que obeeixen habitualment les ordres de Mr. Bo. De tant en tant, però, imaginen com seria el món si foren ells qui tingueren el control, assumint el poder.
L’espectacle ha estat Premi al Millor Espectacle a la Mostra d’Igualada 2024 i finalista als Premis Max 2025 en la categoria de Millor Espectacle Infantil o Familiar.
Entrades i informació
Les entrades per a totes dues funcions es poden adquirir en taquilla i a través del web del Institut Valencià de Cultura.
