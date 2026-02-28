Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí inicia les obres del seu nou passeig per a vianants

L’actuació millorarà la seguretat i la connexió entre el nucli urbà i la urbanització Versalles

El projecte preveu la construcció d’un itinerari per a vianants de 125 metres de longitud i 1,80 metres d’ample.

El projecte preveu la construcció d’un itinerari per a vianants de 125 metres de longitud i 1,80 metres d’ample. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Betxí

L’Ajuntament de Betxí ha iniciat la primera fase de les obres d’execució d’un nou passeig per a vianants annex al camí de les Vinyes de Piquer, a la zona del barranc de la Mina, amb l’objectiu de millorar la seguretat vial i reforçar la connexió entre el nucli urbà i la urbanització Versalles.

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha assenyalat que “aquesta intervenció respon a una necessitat real de millorar el pas de vianants en un punt molt transitat”. Així mateix, ha destacat que “continuem treballant per fer de Betxí un municipi més accessible, cohesionat i pensat per a les persones”.

Betxí da luz verde a un presupuesto histórico para 2026

El projecte preveu la construcció d’un itinerari per a vianants de 125 metres de longitud i 1,80 metres d’ample, que permetrà ordenar el trànsit a peu i habilitar un recorregut delimitat i més segur per al veïnat.

L’actuació compta amb un pressupost d’execució de 40.000 euros i ha sigut adjudicada a l’empresa Consbe, SL. Amb aquesta intervenció, el consistori continua avançant en la millora dels espais públics i en la connexió entre les diferents zones del municipi.

