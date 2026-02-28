Compromís per Borriol impulsa la Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa
El partit presenta una proposta d’acord per a sol·licitar la declaració de la mostra com a Festa d’Interés Turístic Local
Compromís per Borriol ha presentat una proposta d’acord per a sol·licitar la declaració de la Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa com a Festa d’Interés Turístic Local. La iniciativa preveu que l’Ajuntament eleve formalment la petició a la Direcció General de Turisme de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, amb l’objectiu que s’instruïsca el corresponent expedient administratiu per al reconeixement oficial d’esta celebració plenament consolidada al municipi.
La Mostra s’ha convertit en un esdeveniment de referència que posa en valor dos productes emblemàtics de Borriol, profundament vinculats a la història agrícola del municipi, a la gastronomia local i a la identitat del poble. Any rere any, compta amb una elevada participació veïnal i amb la presència de visitants d’altres municipis, contribuint a la dinamització econòmica i turística.
La auténtica receta de l’oliva trencada, un clásico del recetario popular
L’alcalde de Borriol, Hèctor Ramos, ha destacat que “la Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa representa el millor de Borriol: tradició, treball, agricultura i orgull de poble”. Ramos ha assenyalat que “esta declaració no és només un tràmit administratiu, és un reconeixement a moltes generacions que han mantingut viva la nostra cultura agrícola i gastronòmica”.
El primer edil també ha remarcat que “aconseguir la declaració de Festa d’Interés Turístic Local suposarà un impuls important per a continuar projectant Borriol com a destinació vinculada a la qualitat, el producte de proximitat i l’autenticitat”. En este sentit, ha afirmat que “des de l’Ajuntament continuarem treballant per reforçar aquelles iniciatives que naixen del poble i que generen activitat econòmica, cohesió social i projecció exterior”.
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- La Policía Nacional detiene a una veintena de personas en Vila-real por trata de seres humanos
- Castellón amanece cubierta por una densa niebla: este es el motivo
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Aemet anuncia el regreso de las lluvias: Confirman un inicio de Magdalena pasado por agua en Castellón
- La Rompida de la Hora 2026 rendirá homenaje póstumo a un referente del tambor y el bombo en l’Alcora
- Las aventuras empresariales del antiguo dueño de Baldocer: los resultados de su centro comercial en Barcelona
- Dos municipios de Castellón, en el 'top' de las ciudades con más demanda de pisos