La llevaneu de la Generalitat tindrà accés al nucli urbà d'Ares del Maestrat
Un tram de la CV-116 quedava fora del radi d'acció tant de la màquina com de la distribució de sal
La màquina llevaneu arribarà, per fi, fins a Ares del Maestrat. Després d'anys de reivindicacions, l'alcalde, José Luis Marqués, ha anunciat aquesta setmana l'acord pel qual la llevaneu que opera en la CV-15, competència de la Generalitat Valenciana, prestarà a partir d'ara servei en el quilòmetre que separa la carretera autonòmica del nucli urbà. Un tram de la CV-116 que, fins a la data, quedava fora del radi d'acció tant de la llevaneu com de la distribució de sal per part del servei provincial de carreteres.
“La llevaneu de la Generalitat treballa sobre la CV-15, però el quilòmetre de connexió entre el Coll i Ares, la CV-116, és una via de Diputació. Eixe tram es quedava sense atenció: la màquina de la Generalitat no entrava i Diputació tampoc ve”, ha assenyalat Marqués.
Fins ara, cada nevada obligava el consistori a activar un protocol d'emergència per a poder garantir la mobilitat. “Quan nevava, des de l'Ajuntament havíem de telefonar al 112 o a bombers perquè, normalment des de Morella, enviaren una llevaneu expressament per a fer eixe quilòmetre, entrar al poble i tirar sal”, ha detallat Marqués. No obstant això, aquest servei depén de la disponibilitat d'eixe recurs, desplaçat des d'una altra zona. “Potser venia una vegada al dia, amb sort dues, i, l'endemà, si feia falta, calia tornar a cridar”, puntualitza.
La solució arriba després d'anys de reivindicacions, després de la coordinació entre els serveis de Carreteres de la Generalitat i el Consorci Provincial de Bombers, que han acordat que la llevaneu que realitza la ruta habitual per la CV-15, en passar pel Coll d’Ares, puga desviar-se per a prestar servei al poble.
Operatiu condicionat
No obstant això, l'Ajuntament adverteix que aquest operatiu està condicionat al fet que la màquina puga maniobrar amb seguretat. Es tracta d'un vehicle molt gran i, per això, ja s'ha realitzat una prova prèvia per a comprovar el seu accés. “Vam buidar la plaça de cotxes i vam fer una prova: la màquina va entrar i va poder girar bé, però era un dia sense neu, sense gel i amb la plaça totalment buida. Perquè funcione, ha de poder fer eixe gir”, ha remarcat Marqués.
En aquest sentit, el consistori demana la màxima col·laboració veïnal i també dels visitants. “Ens hem compromés al fet que, quan hi haja avís de nevades o gelades fortes, tancarem la plaça al trànsit. És un esforç molt important, perquè en Ares tenim un problema d'aparcament, però no hi ha una altra manera que la llevaneu puga entrar i treballar”, ha assenyalat el primer edil, qui ha advertit de la dificultat afegida de no disposar de Policia Local i de comptar amb recursos limitats de vigilància en la zona. “L'important és que hem aconseguit que entre la llevaneu; ara hem d'aconseguir que puga treballar”, ha resumit.
A més, l'alcalde ha subratllat que aquest canvi evidencia la necessitat de continuar avançant en solucions estructurals a l'estacionament en el nucli urbà. “Descongestionar la plaça no sols millora la circulació i la seguretat, també facilita l'accés de serveis essencials. I en cas de nevades, permet que els vehicles de neteja puguen maniobrar amb eficàcia”, ha apuntat Marqués, qui ha reiterat la importància d'habilitar un nou aparcament per a afrontar amb garanties els períodes d'alta afluència de visitants i situacions meteorològiques adverses.
