La retirada de canya invasora a la Gola Nord del Millars, en marxa
Les actuacions cobriran bona part de l’extensió del paisatge protegit
El projecte autonòmic Desencanyar ha començat ja a retirar canya invasora (Arundo donax) al Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, concretament a la Gola Nord. Amb una inversió de 345.987 euros per part de la Generalitat Valenciana, les actuacions cobriran bona part de l’extensió del paisatge protegit amb l’objectiu de retirar la canya invasora i avançar en la restauració de l’hàbitat fluvial en la zona final del riu.
A més de l’eliminació del canyar, el projecte contempla la instal·lació de cobertures opaques per a impedir la rebrotada i la posterior plantació d’espècies autòctones per a recuperar el bosc de ribera i els hàbitats d’interés comunitari. L’execució dels treballs correspon a l’empresa pública TRAGSA.
El president del Consorci del Millars i alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha assenyalat que “l’inici dels treballs suposa un pas molt important en la recuperació ecològica de la desembocadura” i ha destacat que “aquesta actuació permetrà millorar la biodiversitat i reforçar la protecció d’un espai natural únic”.
El projecte s’emmarca dins d’una intervenció global al llarg de tot el curs del Millars, amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2021-2027.
