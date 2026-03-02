Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaTiempo en MagdalenaCambios comercio CastellónEmprendedor CastellónCastellonense en JordaniaPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Benassal celebra la seua arrelada Festa de l'Ajo després de l’alerta roja pel vent

El municipi va omplir carrers i plaça amb l’entrada de l’arriero, els huit dansants, la tea i el ball pla

Festa de l'Ajo a Benassal.

Festa de l'Ajo a Benassal. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Benassal

Benassal ha pogut gaudir per fi de la festa de Carnestoltes, més coneguda com la Festa de l’Ajo, després d’haver-se d’ajornar a causa de l’alerta roja pel vent. El passat dissabte, tot el poble va viure una jornada en què la tradició i les disfresses van ser les grans protagonistes.

Benassal va celebrar el passat cap de setmana el seu Carnestoltes.

Benassal va celebrar el passat cap de setmana la Festa de l'Ajo. / Mediterráneo

El dia va començar amb pastissos i barreja i amb la festa infantil de disfresses, on els més menuts del poble van lluir les seues millors màscares, vestits i disfresses. Al migdia va tindre lloc el tradicional dinar de l’Ajo al pavelló cobert. Tot seguit, la festa va continuar amb un tardeo a càrrec de l’orquestra Montana.

A la vesprada va arribar el moment més tradicional amb l’entrada de l’arriero pels carrers del municipi, acompanyat una vegada més pels huit dansants que recorren el poble amb acolorides indumentàries anunciant l’arribada de la primavera. Ja a la plaça, es va encendre la tea i es va celebrar el típic ball pla, amenitzat per la banda de música Font d’En Segures.

Encesa de la tea i ball pla.

Encesa de la tea i ball pla. / Mediterráneo

A la nit, la festa va continuar amb la desfilada de disfresses, amenitzada per la Xaranga Bé i a Band. La jornada es va tancar amb ball al pavelló fins que el cos va aguantar.

Noticias relacionadas y más

Tot i haver hagut d’ajornar la celebració dues setmanes, els Kintos 2026 han aconseguit traure endavant la Festa de l’Ajo i oferir al poble una de les seues celebracions més estimades i arrelades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents