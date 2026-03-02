Benassal celebra la seua arrelada Festa de l'Ajo després de l’alerta roja pel vent
El municipi va omplir carrers i plaça amb l’entrada de l’arriero, els huit dansants, la tea i el ball pla
Benassal ha pogut gaudir per fi de la festa de Carnestoltes, més coneguda com la Festa de l’Ajo, després d’haver-se d’ajornar a causa de l’alerta roja pel vent. El passat dissabte, tot el poble va viure una jornada en què la tradició i les disfresses van ser les grans protagonistes.
El dia va començar amb pastissos i barreja i amb la festa infantil de disfresses, on els més menuts del poble van lluir les seues millors màscares, vestits i disfresses. Al migdia va tindre lloc el tradicional dinar de l’Ajo al pavelló cobert. Tot seguit, la festa va continuar amb un tardeo a càrrec de l’orquestra Montana.
A la vesprada va arribar el moment més tradicional amb l’entrada de l’arriero pels carrers del municipi, acompanyat una vegada més pels huit dansants que recorren el poble amb acolorides indumentàries anunciant l’arribada de la primavera. Ja a la plaça, es va encendre la tea i es va celebrar el típic ball pla, amenitzat per la banda de música Font d’En Segures.
A la nit, la festa va continuar amb la desfilada de disfresses, amenitzada per la Xaranga Bé i a Band. La jornada es va tancar amb ball al pavelló fins que el cos va aguantar.
Tot i haver hagut d’ajornar la celebració dues setmanes, els Kintos 2026 han aconseguit traure endavant la Festa de l’Ajo i oferir al poble una de les seues celebracions més estimades i arrelades.
