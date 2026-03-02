Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Càlig reforça el manteniment al paratge dels Socors i torna a instal·lar el tobogan vandalitzat

El joc infantil torna a estar disponible en la plaça Blasco Ibáñez

L'alcaldessa, Ernestina Borràs, va visitar els treballs al paratge.

Redacción Mediterráneo

Càlig

L’Ajuntament de Càlig, a través d’una empresa especialitzada, ha iniciat els treballs de manteniment de les taules i bancs del paratge dels Socors.

Cal destacar que es tracta d’un espai molt utilitzat pels veïns i visitants que busquen gaudir d’un entorn natural i patrimonial únic amb l’ermita de la Verge dels Socors.

D’altra banda, cal destacar que també s’ha procedit a instal·lar de nou el tobogan de la plaça Blasco Ibáñez que va patir actes vandàlics.

Foto del nou tobogan de la plaça Blasco Ibáñez.

Foto del nou tobogan de la plaça Blasco Ibáñez. / Mediterráneo

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, ha destacat que totes aquestes feines han comptat amb una inversió de 3.000 euros.

En aquest sentit, feia una crida al civisme de tota la ciutadania perquè respecte i face un bon ús de tot mobiliari urbà.

