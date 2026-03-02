Castellfort digitalitza els comptadors d’aigua i estrena la tecnologia de telelectura
La millora del servei permetrà detectar fugides en temps real
L'Ajuntament de Castellfort ha donat per finalitzades les obres de digitalització dels comptadors domiciliaris de la xarxa de proveïment d'aigua potable del municipi. Els treballs han consistit en la substitució dels comptadors tradicionals per nous equips de mesurament intel·ligent dotats de tecnologia de telelectura.
Gràcies a aquesta millora, el consistori podrà detectar de forma més ràpida possibles fugides o incidències, optimitzar l'ús dels recursos hídrics i millorar la qualitat del servei oferit a la ciutadania.
Així, l'Ajuntament de Castellfort fa un pas més en la modernització de les infraestructures municipals i reforça el seu compromís amb l'eficiència, la innovació i la gestió responsable de l'aigua potable.
