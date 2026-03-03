Compromís denuncia la situació "insostenible" dels trens de Rodalies en Castelló per Magdalena
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, assenyala que la manca d’inversió en Rodalies, enfront de l’alta velocitat, és la causa del deteriorament del servei per a treballadors i estudiants.
Compromís per Castelló ha advertit que la situació de Rodalies continua sent insostenible i que el deteriorament del servei s’agreuja en plena setmana de la Magdalena, quan el tren és un dels principals mitjans de transport per a desplaçar-se a la ciutat des dels municipis veïns.
La formació recorda que Rodalies no està funcionant amb normalitat: falten freqüències, la línia està saturada, les incidències són recurrents i una part important dels trens circula amb retard o és substituïda sovint per autobusos. Una situació que afecta diàriament treballadors, treballadores i estudiants, i que durant les festes es fa encara més evident.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “si realment volem solucionar el problema que tenim a Rodalies, el que ha de fer el govern és revisar la inversió que s’ha fet en els darrers quinze anys. Tota l’aposta econòmica ha sigut per l’alta velocitat, mentre que el tren que utilitzen cada dia treballadors, treballadores i estudiants és el que no ha tingut inversió suficient”.
Garcia ha recordat que l’Estat espanyol ha arribat a invertir 98 euros per viatger d’AVE, mentre que la inversió per viatger de Rodalies és pràcticament simbòlica, de 0,0015 per usuari. A més, entre 2010 i 2020 es van pressupostar 3.400 milions d’euros per a Rodalies al País Valencià i només se’n va executar 300.000 euros. “Aquesta manca d’inversió explica el deteriorament estructural del servei”, ha afirmat.
El pla de Compromís per a revertir la situació
En aquest sentit, la coalició destaca que la diputada de Compromís al Congrés, Àgueda Micó, ha aconseguit que s’aprove una iniciativa que obliga el govern a presentar en un termini màxim de sis mesos un Pla d’Inversions 2026-2030 amb una dotació mínima de 1.500 milions d’euros per a Rodalies al País Valencià.
En el cas de Castelló, això inclou la finalització del tercer carril, la separació de plataformes entre alta velocitat i Rodalies, la reducció del temps de viatge fins a un màxim de 55 minuts entre València i Castelló, i la incorporació efectiva dels nous trens compromesos la millora de la puntualitat fins a assolir el 98% anunciat, així com la publicació d’indicadors de qualitat i un calendari clar per eliminar les limitacions de velocitat que afecten la línia.
La formació ha anunciat que portarà aquesta proposta com a Declaració Institucional a l’Ajuntament de Castelló perquè tots els grups municipals es posicionen i defensen conjuntament les inversions que necessita la ciutat. Per a Compromís, la situació actual demostra la necessitat d’un canvi de model ferroviari que prioritze el tren que utilitza la majoria social. “El transport del futur ha de ser sostenible, electrificat i accessible, però sobretot ha de funcionar per a la gent que el necessita cada dia”, ha conclòs Garcia.
