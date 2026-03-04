Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Albocàsser millora el gimnàs municipal amb noves actuacions de condicionament

L’Ajuntament renova la il·luminació, elimina humitats, pinta l’espai i instal·la nous espills per oferir unes instal·lacions més còmodes i funcionals

Renovat gimnàs municipal d'Albocàsser.

Redacción Mediterráneo

Albocàsser

L’Ajuntament d’Albocàsser ha finalitzat les actuacions de millora realitzades al gimnàs municipal, uns treballs que han permés renovar i adequar l’espai per oferir unes instal·lacions més còmodes i funcionals per a les persones usuàries.

Les obres han inclòs la millora de la il·luminació, el tractament de les zones afectades per humitats i la pintura general de l’espai, així com la renovació dels espills. A petició de les persones usuàries, finalment no s'ha canviat el paviment del sòl.

L’alcaldessa, Isabel Albalat, ha destacat que “aquestes actuacions permeten posar al dia una instal·lació molt utilitzada per la ciutadania i millorar les condicions perquè veïns i veïnes puguen practicar esport en un espai adequat”. Albalat també ha assenyalat que “des de l’Ajuntament continuarem treballant per mantindre i millorar els equipaments municipals”.

El gimnàs municipal manté el seu horari habitual d’obertura de dilluns a diumenge, de 9.00 a 21.00 hores. Des del consistori també s’ha demanat a les persones usuàries que facen un ús responsable de les instal·lacions per garantir-ne el bon funcionament i la conservació.

