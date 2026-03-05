Anna Millo cierra en Les Arts la gira de 'Radiografía', su mapa emocional hecho canción
L’artista de Benicàssim actua el 7 de març dins del cicle 'Les Arts és Músiques Valencianes', on posarà el punt final al seu primer projecte en solitari
El Palau de les Arts Reina Sofía continua la seua aposta pel talent autonòmic amb una nova cita del cicle Les Arts és Músiques Valencianes, que reunireix sobre l’escenari algunes de les veus més representatives de la cançó d’autor contemporània. Entre elles destaca la presència de la castellonenca Anna Millo, que arribarà a València per a tancar la gira de Radiografia, el seu primer treball en solitari.
L’actuació tindrà lloc el 7 de març, a les 19.30 hores, al Teatre Martín i Soler, en una vetlada compartida amb el músic alacantí Pep Mirambell i que posa el focus en artistes de referència de les tres províncies de la Comunitat Valenciana.
Un final de gira amb segell castellonenc
Per a Anna Millo, natural de Benicàssim, el concert suposa un moment especialment significatiu: el final del recorregut en directe de Radiografia, un àlbum concebut com un projecte conceptual que explora la identitat emocional a través del cos.
El disc planteja un mapa íntim i narratiu, construït mitjançant cançons associades a diferents parts corporals i vinculades a experiències personals de l’autora. Aquest plantejament converteix el repertori en un viatge emocional on el físic i el sentimental s’entrellacen com a eix creatiu.
La cita a Les Arts funciona així com l’acte de clausura d’una etapa artística, marcada per la consolidació de Millo com a veu pròpia dins del panorama musical valencià.
Sons urbans per a una nova etapa artística
En Radiografia, l’artista obri una nova direcció sonora que s’allunya d’etiquetes úniques. L’àlbum transita per sons urbans amb influències del hip-hop, el pop, el neo-soul i el rhythm & blues, configurant un llenguatge musical híbrid que acompanya el caràcter introspectiu del projecte.
Aquesta evolució estilística situa Millo dins d’una generació de creadores que combinen sensibilitat autoral i producció contemporània, ampliant els marges tradicionals de la cançó d’autora.
Un cicle que mira al present musical valencià
El cicle Les Arts és Músiques Valencianes dedica la seua segona setmana a la música d’autor i a artistes consolidats del territori. La programació arranca el 6 de març amb Pau Alabajos i culmina l’endemà amb el concert compartit entre Anna Millo i Pep Mirambell.
La iniciativa del Palau de les Arts busca visibilitzar la diversitat sonora de la Comunitat Valenciana, reunint propostes que van des de la revisió poètica fins al pop contemporani amb mirada social.
Les entrades per als concerts es poden adquirir a través dels canals habituals de venda del teatre, tant en taquilla com en la seua pàgina web i línia telefònica.
