ACTIVITATS PEL 8M
Borriol impulsa una programació diversa per al Mes de la Dona amb activitats culturals, participatives i de reflexió
La iniciativa busca generar espais de trobada i conversa al voltant de la igualtat, promovent també l’apoderament de les dones i la participació cultural de la ciutadania
L’Ajuntament de Borriol ha presentat una nova edició del Mes de la Dona, que gira al voltant del 8M, amb una programació d’activitats que es desenvoluparà al llarg de març i que convida a reflexionar, compartir experiències i posar en valor el paper de les dones en la història i en la societat actual.
La iniciativa busca generar espais de trobada i conversa al voltant de la igualtat, promovent també l’apoderament de les dones i la participació cultural de la ciutadania. A través de propostes diverses, la programació també vol fomentar el diàleg entre generacions i donar visibilitat a realitats i experiències que sovint han quedat en segon pla.
El programa inclou activitats culturals, divulgatives i participatives pensades per a diferents públics. Entre elles hi ha una exposició sobre la realitat de les dones arreu del món, tallers creatius que connecten memòria i imatge a partir de fotografies antigues del poble, i una visita guiada al museu local per conéixer la vida de les dones al llarg dels segles. També s’han programat espais de trobada per parlar del climateri i la menopausa des d’una perspectiva d’acompanyament i benestar, així com activitats literàries.
La programació es completa amb propostes culturals i familiars, com una sessió de narració oral centrada en històries de dones que han desafiat els rols tradicionals, un monòleg d’humor amb mirada feminista i la creació d’un mural col·laboratiu que reunirà diferents generacions del municipi.
Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere
El Mes de la Dona està impulsat per la Regidoria d’Igualtat, encapçalada per Judith Calpe, en transversalitat amb la resta d’àrees de l’Ajuntament de Borriol, amb la col·laboració especial de les regidories de Museu, Biblioteca i Joventut. A més, el programa compta amb la participació d’entitats i col·lectius locals com Creu Roja, Tourist Info Borriol, el Club de Lectura de Borriol, l’IES Borriol i l’Associació Mestresses de Casa, que contribueixen a donar forma a una programació oberta i participativa.
Aquesta programació s’emmarca també en les accions impulsades gràcies als fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat, que permeten desenvolupar iniciatives de sensibilització, prevenció i promoció de la igualtat als municipis. A través d’activitats culturals, espais de reflexió i propostes participatives, el Mes de la Dona contribueix a reforçar la informació i la conscienciació social, fomentant l’apoderament de les dones i la implicació de la ciutadania en la lluita contra el masclisme i qualsevol forma de violència de gènere.
Amb aquesta proposta, Borriol torna a apostar per un mes de març que combine cultura, reflexió i participació, i que continue avançant en la construcció d’una societat més igualitària en la qual les dones puguen viure amb llibertat, seguretat i plenitud de drets.
