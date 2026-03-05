Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ECONOMIA LOCAL

La campanya d’hivern d’Albocàsser mobilitza 13 comerços i reparteix 2.600 euros en vals

L'alcaldesa, Isabel Albalat, desytaca l'impacte positiu de la campanya en la vida del municipi

Amb la campanya comercial d'hivern a Albocàsser, s'ha repartir entre els clients dels establiments 2.600 euros en vals de compra.

Amb la campanya comercial d'hivern a Albocàsser, s'ha repartir entre els clients dels establiments 2.600 euros en vals de compra. / Mediterráneo

Concha Marcos

Albocàsser

L’Ajuntament d’Albocàsser fa un balanç molt positiu de la campanya d’hivern per al foment del comerç local, impulsada per dinamitzar l’economia local després del període nadalenc i donar suport al teixit comercial durant la coneguda com costera de gener. La iniciativa ha comptat amb la participació de 13 comerços locals i ha repartit un total de 2.600 euros en premis, que han revertit directament en el veïnat i també en persones compradores de l’entorn comarcal.

Quatre sortejos setmanals

La campanya s’ha desenvolupat durant un mes a través de quatre sortejos setmanals, amb l’objectiu d’estimular les compres al poble amb el retorn immediat dels premis al mateix establiment on s’havia fet la compra. En aquest sentit, l’alcaldessa d’Albocàsser, Isabel Albalat, ha agraït la implicació del comerç local i la resposta ciutadana.

“Entre totes i tots hem aconseguit que la campanya deixe al poble un retorn real. Quan fem la compra a Albocàsser, tots guanyem”, argumenta l'alcaldessa. “Aquest tipus d’iniciatives ajuden a mantindre viu el nostre poble també en els mesos més difícils per a les vendes. Quan triem el comerç local, estem cuidant ocupació, serveis i vida al carrer”, ha incidit Albalat.

