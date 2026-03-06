Compromís fa una crida a omplir els actes del 8M a Vila-real per avançar en igualtat
La vicealcaldessa, Maria Fajardo, insta a "continuar avançant cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes"
Compromís per Vila-real fa una crida a la ciutadania perquè participe en els actes organitzats amb motiu del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, "amb l’objectiu de continuar avançant cap a una societat més igualitària i lliure de violències masclistes". D'aquesta manera, la portaveu de la formació valencianista, Maria Fajardo, ha assenyalat que la commemoració del 8M és “més necessària que mai”, especialment en un context en què, segons denuncia la regidora, "la dreta i l’extrema dreta es posen de perfil davant les agressions masclistes”.
Uns actes que van arrancar dijous amb una trobada de dones vinculades a les comunitats de regants, organitzada pel Sindicat de Regs de Vila-real; i amb una nova sessió de les Conferències Blanques de la UNED, centrada en la lluita per la igualtat i en la qual van participar com a ponents les futbolistes del Villarreal CF María Cienfuegos i Sara Medina; a més de la subdelegada del Govern a Castelló, Antonia García Valls; i la professora de Filosofia i investigadora Jéssica Centelles.
A més, aquest diumenge se celebra l'acte central de la programació, coincidint amb la data del 8M, amb una batucada que arrancarà a les 11.30 hores en la plaça Major, i la lectura del manifest a les 12.00 hores i al mateix lloc,
En aquest sentit, critiquen que alguns sectors polítics arriben fins i tot a negar aquestes violències o a intentar blanquejar-les. Per a la també vicealcaldessa de Vila-real aquesta actitud és especialment greu perquè “hi ha silencis que maten, tal com hem viscut recentment a Benicàssim i Xilxes”. “Els silencis davant la violència masclista són silencis còmplices dels assassins masclistes”, ha advertit Fajardo, alhora que ha insistit en la necessitat de mantindre una condemna clara i rotunda contra qualsevol agressió.
Treball de la Regidoria
A més, la formació també posa en valor el treball que s’està duent a terme des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-real, que encapçala la també vicealcaldessa Fajardo. En aquest sentit, han destacat la recuperació de l’organització d’activitats sobre igualtat al llarg de tot l’any. Segons expliquen des del partit nacionalista, aquesta programació inclou iniciatives dirigides a totes les franges d’edat, amb l’objectiu de fomentar la sensibilització, l’educació en valors d’igualtat i la prevenció de la violència masclista des de diferents àmbits de la societat.
Finalment, Compromís per Vila-real ha reiterat la seua invitació a la ciutadania perquè participe activament en els actes del 8M i contribuïsca a fer visible el compromís col·lectiu amb la igualtat real entre dones i homes.
