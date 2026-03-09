La crónica | Castelló vibra amb un gran XVI Trofeu Magdalena que cau del costat roig (60-55)
Prop de 800 aficionats gaudixen aquest dilluns festiu d’una partida molt renyida, resolta per un ajustat 60-55
El Trinquet Municipal de Castelló ha viscut aquest dilluns una gran vesprada de pilota valenciana amb motiu del XVI Trofeu Magdalena, una de les cites més tradicionals de les festes fundacionals. Organitzat pel Club Pilotari Castelló amb la col·laboració del Patronat d’Esports, l’acte va combinar emoció, reconeixement i una partida de màxim nivell que es va resoldre després d’una lluita intensa fins a l’últim quinze.
Abans de la partida, el protagonisme va ser per al Club Pilotari Tírig, distingit amb el “Socarrat 2026” per la seua trajectòria i pel seu paper fonamental en la promoció i difusió de la pilota valenciana a les comarques del nord. El guardó va servir per posar en valor dècades de dedicació, estima i defensa d’un esport arrelat a la identitat del territori.
La gran partida professional no va decebre. L’equip roig, format per Jose Salvador, Álvaro Gimeno y Castell, es va acabar imposant per un ajustat 60-55 a l’equip blau, integrat per Diego d’Onda, Javi, Álvaro Mañas, Ximo Manzano i Juanba Camarelles.
Prop de 800 aficionats
L’acte va comptar t amb la presència institucional de la regidora d’Esports, Maica Hurtado, i dels vicepresidents de pilota, Ximo Manzano i Juanba Camarelles, en una vesprada que va reunir prop de 800 aficionats al Sindical.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La nieve vuelve a cubrir Castellón
- La borrasca Regina 'inunda' un pueblo de Castellón: más de 240 litros por metro cuadrado
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el domingo de la Romeria
- Programa de la Magdalena del 8 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
- El proyecto para los antiguos cines del Grau de Castelló, más cerca: eligen la empresa que redactará el proyecto
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia