Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AstroturismoAyuda a la cerámicaGaiatas, una a unaPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026Jubilación anticipada
instagramlinkedin

La crónica | Castelló vibra amb un gran XVI Trofeu Magdalena que cau del costat roig (60-55)

Prop de 800 aficionats gaudixen aquest dilluns festiu d’una partida molt renyida, resolta per un ajustat 60-55

Vídeo | Así ha sido el XVI Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana: charanga, discurso... y gran nivel

Vídeo | Así ha sido el XVI Trofeu Magdalena de Pilota Valenciana: charanga, discurso... y gran nivel

Kmy Ros

Aitor Aguirre

Castellón

El Trinquet Municipal de Castelló ha viscut aquest dilluns una gran vesprada de pilota valenciana amb motiu del XVI Trofeu Magdalena, una de les cites més tradicionals de les festes fundacionals. Organitzat pel Club Pilotari Castelló amb la col·laboració del Patronat d’Esports, l’acte va combinar emoció, reconeixement i una partida de màxim nivell que es va resoldre després d’una lluita intensa fins a l’últim quinze.

L'equip guanyador.

L'equip guanyador. / MEDITERRÁNEO

Abans de la partida, el protagonisme va ser per al Club Pilotari Tírig, distingit amb el “Socarrat 2026” per la seua trajectòria i pel seu paper fonamental en la promoció i difusió de la pilota valenciana a les comarques del nord. El guardó va servir per posar en valor dècades de dedicació, estima i defensa d’un esport arrelat a la identitat del territori.

Galería | Grandísimo ambiente para disfrutar del arraigado XVI trofeu Magdalena de Pilota Valenciana

Galería | Grandísimo ambiente para disfrutar del arraigado XVI trofeu Magdalena de Pilota Valenciana

Ver galería

Galería | Gran ambiente XVI trofeu Magdalena de Pilota Valenciana / KMY ROS

La gran partida professional no va decebre. L’equip roig, format per Jose Salvador, Álvaro Gimeno y Castell, es va acabar imposant per un ajustat 60-55 a l’equip blau, integrat per Diego d’Onda, Javi, Álvaro Mañas, Ximo Manzano i Juanba Camarelles.

Noticias relacionadas y más

Prop de 800 aficionats

L’acte va comptar t amb la presència institucional de la regidora d’Esports, Maica Hurtado, i dels vicepresidents de pilota, Ximo Manzano i Juanba Camarelles, en una vesprada que va reunir prop de 800 aficionats al Sindical.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents