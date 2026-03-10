Entrades disponibles per a 'Cap Butaca Buida 2026': Castelló aposta per un teatre viu i butaques plenes
La Comunitat Valenciana consolida la seua participació amb 20 teatres adherits, entre ells el Teatre Principal de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola, que oferiran una programació diversa
La ciutat de Castelló i la seua província se sumen enguany amb més força a Cap Butaca Buida, la campanya que busca omplir els teatres i reforçar el vincle entre públic i arts escèniques. La iniciativa celebrarà el pròxim 21 de març la seua tercera edició amb una activació simultània de sales arreu del territori, coincidint amb la proximitat de la Setmana Mundial del Teatre.
La Comunitat Valenciana consolida així la seua participació amb 20 teatres públics i privats adherits, entre els quals destaquen, en clau castellonenca, el Teatre Principal de Castelló i el Palau de Congressos de Peníscola, dos espais referents de la programació escènica provincial.
Una aposta per omplir els teatres també a Castelló
Després d’una participació inicial testimonial en 2025, la presència valenciana creix de manera significativa. Segons ha explicat la presidenta de l’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID), M. Ángeles Fayos, el nombre d’espais adherits evidencia «el fort compromís del teixit escènic valencià amb aquesta jornada de reivindicació del teatre com a bé cultural essencial».
A Castelló, la iniciativa arriba en un moment especialment actiu per a les arts escèniques, amb una programació estable impulsada tant per institucions públiques com per companyies locals i circuits professionals. L’adhesió a la campanya reforça la voluntat d’acostar el teatre a nous espectadors i consolidar hàbits culturals més enllà de les grans capitals.
Programació diversa: teatre, música, dansa i propostes familiars
La jornada del 21 de març oferirà una cartellera plural que reflecteix la vitalitat de l’escena valenciana. El públic podrà gaudir de teatre, dansa, música, titelles i formats híbrids, amb propostes pensades per a diferents edats i sensibilitats.
Entre els espectacles programats destaquen muntatges teatrals com La noche de Succo, El aguante, Menospausia, Tributo o Si alguna vez hubo un nosotros, així com produccions musicals com Goya. La melodía de una leyenda o La ópera de los tres centavos. També hi haurà espai per a la creació contemporània i la dansa, amb peces de (Re)Migrats Dansa o The Death at the Club, i propostes familiars com Los tres cerditos, Ratones de colores i Boira.
La directora adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora, ha destacat que la participació de l’organisme respon a la necessitat de «sumar esforços i treballar conjuntament en projectes que reforcen el paper de les arts escèniques en la nostra societat», subratllant que les propostes presentades tenen segell de creació valenciana.
Una iniciativa col·lectiva que creix fora de Catalunya
Impulsada per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i coordinada a la Comunitat Valenciana per AVETID, Cap Butaca Buida continua ampliant el seu abast territorial. En esta edició suma 236 teatres adherits, 266 espectacles i 302 funcions, xifres que continuen creixent a mesura que s’apropa la data.
El projecte reforça enguany la seua dimensió internacional amb la incorporació d’Andorra i Buenos Aires, al mateix temps que augmenta la participació valenciana i balear. A més, una part de la recaptació es destinarà a The Freedom Theatre, centre cultural del camp de refugiats de Jenin que utilitza les arts escèniques com a eina de desenvolupament comunitari.
Castelló, dins d’un moviment per reconnectar amb el públic
La participació castellonenca en la campanya suposa una oportunitat per reivindicar el paper dels teatres com a espais de trobada cultural i social. La iniciativa no sols pretén omplir butaques durant un dia concret, sinó generar una experiència compartida que anime el públic a tornar a les sales de manera habitual.
Les entrades per a les funcions de Cap Butaca Buida 2026 ja estan disponibles a través del web oficial del projecte, amb l’objectiu clar que cap butaca quede buida i que el teatre continue viu també a Castelló.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- Duelo en Sequiol y en la 'festa' de Castelló: fallece inesperadamente Jorge Martí
- La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat avisa: las bandas pueden negarse a tocar bajo la lluvia
- Programa de la Magdalena del 9 de marzo: todos los actos y conciertos del lunes
- La compraventa de tierras ya crece en Castellón a mayor ritmo que las herencias
- La Generalitat inicia las obras del antiguo edificio de Correos de Castelló: su nuevo uso
- Un tramo del ferrocarril en Castellón sigue sin electrificar: los plazos para resolver esta carencia
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos