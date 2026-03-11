Albocàsser fa memòria de la gelà del 56 i prepara una nova jornada per a l’estiu
La jornada, impulsada per Olis Fogà i L’Asssegador, va reunir entre 70 i 80 persones i tindrà una nova edició este estiu amb més contingut i obertura al públic
Albocàsser ha tornat a mirar cap als anys de la gelà del 56 en una jornada divulgativa que tindrà continuïtat aquest estiu. La iniciativa, organitzada per Olis Fogà i l’Associació Cultural L’Asssegador amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Albocàsser, va reunir entre 70 i 80 persones al voltant d’una jornada dedicada a recordar un episodi que va marcar un abans i un després en l’agricultura local.
Sota el títol La gelà, fem memòria, la proposta va combinar divulgació, patrimoni, paisatge i cultura de l’oli per acostar a la població els efectes que la gran gelada de 1956 va tindre sobre el terme d’Albocàsser i sobre l’evolució posterior del camp. Després de la bona acollida, els promotors ja treballen en una nova edició per a l’estiu, amb algunes modificacions i amb la voluntat d’obrir-la a més públic, especialment a persones vinculades al municipi que passen eixes dates al poble.
“La idea és a l’estiu repetir l’activitat pensant que hi ha més gent al poble, per donar-li una miqueta més de repercussió”, explica Paco Tena, responsable de l’organització. En este sentit, l’associació l’Assegador treballa per donar-li més contingut a la proposta amb noves aportacions vinculades a la part climàtica i a la cultura de l’oli, per a la qual cosa es preveu també contactar amb l’Associació Espanyola de Municipis de l’Olivera (AEMO).
Activitats
La jornada es va articular a partir de diverses activitats. La primera part va consistir en una eixida al camp per observar sobre el terreny les conseqüències de la gelà sobre les oliveres i les formes de recuperació que es van aplicar posteriorment. A més de recordar com era aquell paisatge agrari, la jornada va servir per contextualitzar la transformació que va experimentar Albocàsser després de la gelà. Segons ha detallat Tena, després d’aquell episodi “l’agricultura al poble es va transformar; ja va aparèixer vinya i l’ametla, que després ha sigut molt important al poble”.
Després de la visita al camp, les persones participants es van traslladar al molí antic d’Olis Fogà, on van poder conéixer de primera mà com funcionava una instal·lació d’elaboració d’oli en els anys cinquanta. La programació va comptar també amb la conferència Una aproximació històrica de la gelà del 56, a càrrec de Gonçal Sebastià Ripollés, membre de L’Asssegador. La intervenció va aprofundir en el context històric, econòmic i social del moment i en com la gelada es va sumar a altres factors de canvi que acabarien transformant la vida del poble.
Un dels moments centrals va ser el tast d’olis de varietats anteriors a la gelà, amb la participació de Pablo Pascual, de Varona la Vella, a Sant Mateu. Prop de mig centenar de persones van participar en esta activitat, dedicada a varietats com farga, grossal, xurres i romeres. La jornada es va tancar amb una taula redona i un dinar posterior que va permetre compartir impressions. El balanç, segons els organitzadors, és molt positiu. Tant, que ja es prepara ampliar l’abast de l’activitat aquest estiu.
