Alcalà impulsa el turisme sostenible amb diplomes a propostes de concienciació ambiental
Les propostes guanyadores han estat 'Passaport Verd' de Matilde Pauner i 'Ioga i Pilates: Benestar i Sostenibilitat en cada moviment' d'Irta Pedra S.A
L'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre ha lliurats els diplomes acreditatius a les propostes guanyadores del Concurs de Co-creació “Dissenya el canvi: la teua veu per un turisme sostenible”, a través del que s'ha impulsat la implicació de la població l'impuls del turisme sostenible, reforçant el sentit de pertinença i la corresponsabilitat amb el territori. Aquesta iniciativa forma part del Pla de Sensibilització a la sostenibilitat i el canvi climàtic, que es desenvolupa dins del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGeneration EU.
En la categoria associacions i empreses, la proposta guanyadora ha estat la presentada per l'empresa Irta Pedra S.A sota el títol “Ioga i Pilates: Benestar i Sostenibilitat en cada moviment”, que proposa quatre esdeveniments temàtics que combinen aquestes disciplines en espais naturals de la localitat, inspirant cada esdeveniment en els quatre elements de la naturalesa i donant eines per a reflexionar sobre la sostenibilitat i la implicació de la població en la cura del medi ambient.
En la categoria veïns, Matilde Pauner ha estat la guanyadora amb la seua proposta “Passaport verd” que promou recompensar als veïns i visitants que acumulen experiències i hàbits relacionats amb la sostenibilitat com la compra en comerços locals, el consum de productes quilòmetre 0, la neteja d'espais naturals o l'ús de transport públic.
L'Alcalde Francisco Juan i l'edil de Turisme, Alejandra Roca, han fet lliurament dels diplomes a Anna Barceló i Maria Francés, per la proposta de de Irta Pedra S.A, i a Matilde Pauner, destacant que “s'ha valorat que són propostes realitzables i que promouen la implicació de tota la societat per a conscienciar-nos sobre la promoció i cura dels nostres recursos naturals i que es mantinguen hàbits sostenibles”.
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa
- Agrede a la sanitaria de una ambulancia mientras atendía a un hombre en Castelló
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Un hombre resulta herido tras dar una vuelta de campana con su coche en Castellón
- Una obra eterna del corredor mediterráneo llega a su fin: ¿Cómo lo notarán los usuarios de Cercanías?
- La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE publica a qué trabajadores beneficia
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el martes de Magdalena
- Programa de la Magdalena del 10 de marzo: todos los actos y conciertos del martes