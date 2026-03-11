FOMENT DE L'ÚS DE LA LLENGUA
Vila-real celebra 20 anys de Voluntariat pel valencià i reforça la integració a través de la conversa
Les persones interessades a participar a la iniciativa poden inscriure's, preferiblement abans del 23 de març, jornada en la qual es presentaran les parelles lingüístiques
La Regidoria de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb Escola Valenciana i l’Associació Cultural Socarrats, posa en marxa una nova edició del Voluntariat pel valencià, una iniciativa que enguany celebra el seu 20é aniversari i que promou l’ús social del valencià i la integració a través de la conversa.
I és que Vila-real participa en aquest programa des del seu naixement l’any 2006, i s’ha consolidat com una de les iniciatives més efectives per a fomentar l’ús del valencià en la vida quotidiana i facilitar la relació entre persones amb diferents orígens i experiències.
El programa torna amb el lema Tasta el valencià, amb l’objectiu de posar en contacte persones que parlen l'idioma amb altres que volen practicar-lo. La proposta és senzilla: formar parelles lingüístiques que es troben una hora a la setmana durant deu setmanes per a conversar en valencià en un ambient distés.
D'aquesta manera, les persones interessades a participar poden inscriure’s a través de les entitats organitzadores o mitjançant el web municipal de Normalització Lingüística (normalitzacio.vila-real.es), preferiblement abans del 23 de març, data prevista per a la presentació de les parelles lingüístiques.
Trajectòria municipal
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha destacat el valor d’aquesta iniciativa i la trajectòria del municipi dins del programa. “El Voluntariat pel valencià compleix 20 anys i Vila-real hi ha estat present des del primer moment. És una iniciativa que demostra que la llengua també es construeix des de la convivència, des de les relacions personals i des del dia a dia”, assenyala. I remarca la funció integradora del projecte: “El valencià és una llengua d’acollida i el voluntariat és una manera molt natural de compartir-la. Gràcies a aquestes trobades setmanals, moltes persones guanyen confiança per a parlar-lo i, al mateix temps, es creen nous vincles socials a la ciutat
El regidor valora igualment els bons resultats de l’edició anterior. “El 2025 es van formalitzar 34 tàndems lingüístics, una xifra que pràcticament duplica la de l’any anterior, quan se’n van crear 17, de les quals 11 tenien format presencial i les altres sis eren virtuals. Aquest increment suposa tot un èxit de participació i, per tant, un gran impuls a la normalització del valencià a Vila-real”, afirma.
El programa està obert a persones majors de 18 anys que vulguen participar tant com a voluntàries (valencianoparlants) com a aprenentes (persones que volen guanyar confiança per a utilitzar el valencià en el dia a dia). Per a ser voluntari no és necessari tindre cap titulació de valencià, només ganes de conversar i compartir.
Com en edicions anteriors, el Voluntariat pel valencià es podrà realitzar en modalitat presencial o en línia. En la modalitat presencial, cada parella lingüística decideix el moment, el lloc i l’activitat de cada trobada, que pot ser des d’una conversa tranquil·la en una cafeteria fins a una visita cultural o una passejada per la ciutat. En la modalitat virtual, les trobades es realitzen a través de plataformes de videoconferència com WhatsApp, Zoom, Teams, Google Meet o Skype.
Presentació dels participants
Durant el mes de març, les entitats organitzadores recolliran les inscripcions i configuraran les parelles lingüístiques tenint en compte les preferències i disponibilitats de les persones participants. L’acte de presentació de les parelles lingüístiques tindrà lloc el dilluns, 23 de març, a les 19.00 hores, a la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), punt de partida d’aquesta experiència. Posteriorment, el 14 d’abril, també a les 19.00 hores i al mateix espai, es presentarà el llibre Tasta el món en valencià, amb la participació de tres parelles lingüístiques de Vila-real de l’edició anterior que hi han aportat les seues receptes.
Aquesta activitat forma part de la programació de la Festa per la Llengua, que se celebrarà el pròxim 18 d’abril a la plaça Major. Finalment, abans de l’estiu tindrà lloc l’acte de cloenda del Voluntariat pel Valencià 2026, en què es lliuraran els diplomes a les persones participants després d’haver completat almenys 10 trobades lingüístiques.
