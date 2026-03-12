Almassora reviu la seua Setmana Santa amb el silenci de les processons i l’estrèpit de la Rompida
El pregoner d'enguany serà Pascual Luis Segura Moreno, cronista oficial de la Junta Central de la Setmana Santa de Vila-real
Almassora ha presentat aquest dijous la programació de la Setmana Santa 2026, que se celebrarà del 30 de març al 5 d'abril i que està declarada Festa d'Interés Turístic Provincial per la seua simbologia i tradició. El regidor de Cultura, Vicent Blay Casino; el president de la Junta Central de Setmana Santa, Juan Ramón Aparici; i la vocal de l'entitat i secretària de la Confraria de la Verge dels Dolors, Mariló Llim; han donat a conéixer el calendari d'actes religiosos que tornaran a omplir la localitat de solemnitat, recolliment i devoció.
La Junta Central ha anunciat que el pregoner d'enguany serà Pascual Luis Segura Moreno, cronista oficial de la Junta Central de la Setmana Santa de Vila-real i delegat per a la Junta Diocesana de Setmana Santa de la diòcesi de Segorbe-Castelló.
A més, la Junta Central ja té enllestit el llibre informatiu, la portada del qual és la imatge El descans, d'Ana Moliner, guanyadora de l'III Concurs de Fotografia. Aquest llibret conté tots els actes, mapes dels recorreguts de les processons, una breu història de les cinc confraries de la localitat i fotografies antigues.
El regidor de Cultura ha destacat la importància de la Setmana Santa en la vida cultural i religiosa del municipi. “Es tracta d'una celebració amb un profund arrelament a Almassora que forma part de la nostra identitat. Des de l'Ajuntament volem continuar secundant, agraint i fent valdre el treball que fan les confraries i la Junta Central per a mantindre vives les nostres tradicions”, ha assenyalat Casino.
Així, l'edil i els membres de la Junta Central de Setmana Santa ha animat a almassorins i visitants a participar en els actes programats.
D'altra banda, la quarta edició del Concurs de Fotografia del pròxim exercici anirà dedicat a la Confraria de la Verge dels Dolors, per tant, els aficionats o persones interessades a participar podran prendre les corresponents imatges durant esta Setmana Santa.
Programació
El Pregó serà el divendres 20 de març i el dissabte 21 se celebrarà la representació de la Passió del Senyor. Entre els moments més destacats es troben el Diumenge de Rams amb la benedicció de les palmes i la celebració de la missa, el Dimecres Sant amb el Viacrucis, el Dijous Sant amb l'eucaristia i el lavatori dels peus, així com la tradicional Rompida de la Hora amb Tambors de Passió.
El Divendres Sant tindrà lloc la celebració de la passió i mort del Senyor i l'adoració de la creu, mentre que el Dissabte Sant se celebrarà la vigília pasqual. La programació culminarà el Diumenge de Pasqua amb la processó de la Trobada, un dels actes més emotius de la Setmana Santa almassorina.
