Burriana celebra una vesprada per a la gent gran amb berenar i ball a la Llar Fallera
Els majors de la ciutat han gaudit dels dolços tradicionals en un ambient distés
L'Ajuntament de Burriana, a través de les regidories de Família i Falles, ha organitzat esta vesprada a la Llar Fallera un berenar i ball per als majors de la ciutat. L'encontre ha reunit a desenes de persones que han compartit una jornada de música i companyia en ple ambient faller.
L'alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, juntament amb la regidora de Família, Isabel Monfort, i la regidora de Festes, Paloma Boix, així com membres de la corporació municipal han acompanyat els assistents, els quals han gaudit dels dolços tradicionals en un ambient distés. Després del berenar, el ball ha pres el relleu amb una selecció de temes que ha animat els presents a eixir a la pista.
Festa per a tots
La regidora de Família, Isabel Monfort, ha assenyalat que “amb este tipus d'activitats, les Falles arriben directament als nostres majors, integrant-los en la programació amb activitats pensades específicament perquè participen i gaudisquen de la festa en primera persona”.
