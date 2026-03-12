El colpidor detall que han rebut les reines de les festes de la Magdalena en la seua visita a Càritas de Sogorb-Castelló
Integrants del Taller Jóvens Sant Lorenzo van llegir un pregó sobre jardineria, mentres que les Reines van gaudir d'una "globotà" en la tradicional visita a Càritas
Les reines de les Festes de la Magdalena, Clara Sanz i Ana Colón, han visitat la seu de Càritas Diocesana de Segorbe-Castelló, on han pogut contemplar la gaiata realitzada per les participants de les Aules de Formació “La Llar” i on el director de l'entitat, Francisco Mir, els ha agraït la seua presència, perquè significa un reconeixement a la labor social que realitza l'entitat.
Clara i Ana han escoltat les explicacions del director de Càritas Diocesana sobre alguns dels projectes que té en marxa l'entitat per a ajudar a les persones que més el necessiten, especialment els referits al Centre d'Atenció Temporal Mare de Déu del Lledó, el Taller de Jóvens Sant Lorenzo i les Aules de Formació “La Llar”.
Francisco Mir ha donat les gràcies a les reines de les Festes de la Magdalena per compartir part del seu temps en esta visita a la seu de Càritas Diocesana.
Un detall colpidor
Mentres, Clara Sanz ha agraït el càlid i afectuós acolliment, així com el detall que les reines i les seues dames han rebut, una papallona, confeccionada, amb molta paciència i il·lusió, per persones residents en el Centre d'Atenció Temporal Mare de Déu del Lledó de Castelló.
Unes papallones amb cridaners colors amb el verd de la ciutat, el morat de l'apoderament de la dona i el groc com a símbol de vitalitat, optimisme i alegria.
Gaiata de “La Llar” i Taller Jóvens Sant Lorenzo
Per part seua, quatre integrants del Taller Jóvens Sant Lorenzo, Lugain, Rocío, Laszlo i Amparo, han llegit un pregó especial en el qual han inclòs referències a les ensenyances sobre jardineria que reben en la seua preparació per a aconseguir la seua inserció laboral.
Gaiata
I, Angelyn ha recordat la simbologia de la gaiata en referir-se a la qual il·lumina la nostra entrada i que ha sigut elaborada per les Aules de Formació “La Llar” , projecte de Càritas interparroquial de Castelló, que enguany s'ha alçat amb el Primer Premi de la Desfilada de Gaiates organitzat per la Taula de Recursos de Sant Lorenzo.
“Globotà”
En un dia, el dimarts, en el qual, pels efectes de la pluja, no es va celebrar la mascletà, les reines de les Festes de la Magdalena i les seues respectives corts van poder gaudir d'una especial “globotà” en esta ja tradicional visita a la seu de Càritas Diocesana de Segorbe-Castelló, al carrer Germania de Castelló.
Així mateix, els i les participants dels projectes de Càritas van tindre, un any més, l'ocasió d'implicar-se en les Festes de la Magdalena, participant de manera activa en esta entranyable recepció a les reines d'estes.
