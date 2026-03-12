El Consorci del Millars impulsa una nova campanya per consolidar la colònia de mongetes a les Goles amb tres plataformes flotants
El projecte, desenvolupat pel GER-EA, dona continuïtat a les mesures de protecció que en 2025 van permetre l’èxit reproductor de fins a 18 parelles i la cria de més de 30 pollets
El Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars impulsarà una nova campanya de conservació de la mongeta, o xatrac menut (Sternula albifrons), a les Goles del Millars durant la temporada 2026, amb l’objectiu de consolidar la colònia de cria després dels excel·lents resultats obtinguts l’any passat.
El projecte, presentat pel Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció (GER-EA), planteja la instal·lació de tres plataformes flotants a la Gola Sud de la desembocadura, així com noves mesures de seguiment, protecció i sensibilització per afavorir la nidificació d’aquesta espècie vulnerable.
La iniciativa dona continuïtat a l’experiència desenvolupada en 2025, quan la desembocadura del Millars es va convertir en l’única zona de la província de Castelló amb reproducció estable de mongeta. El balanç del projecte va ser històric, amb entre 15 i 18 parelles reproductores i entre 30 i 36 polls criats.
Un projecte que apel·la a la convivència amb el món natural per supervivència
Segons recull el projecte tècnic elaborat pel GER-EA, la proposta per a enguany passa per habilitar tres estructures de 2x2 metres, amb fusta tractada i flotadors, recobertes amb arena i grava de la mateixa platja per mimetitzar-les amb l’entorn natural. Estes plataformes se situaran en la llacuna litoral de la Gola Sud, allunyades de les zones de major trànsit humà, per oferir a la mongeta espais més segurs de nidificació, protegits tant de la depredació com de les molèsties derivades de la presència de persones i animals domèstics.
Balisament de la zona de cria
A més de la instal·lació de les plataformes, el projecte inclou el balisament temporal de la zona de cria per restringir el pas i evitar molèsties. També es preveu la col·locació de teules de fang com a refugi per als polls davant del sol i dels depredadors. El projecte es completa amb un dispositiu de control i seguiment conjunt entre els membres del GER-EA, la guarderia del Consorci i els agents mediambientals.
El president del Consorci, Jorge Monferrer, ha destacat la importància de donar continuïtat a una línia de treball que ja ha demostrat la seua eficàcia. “Els resultats de la passada campanya van ser extraordinaris i ens confirmen que, quan les administracions i els col·lectius especialitzats sumen esforços, la conservació dona fruits reals. Ara fem un pas més per consolidar al Millars una colònia de cria que és també reflex de la qualitat ambiental del nostre ecosistema”.
El document presentat pel GER-EA recorda que la mongeta està catalogada com a espècie vulnerable i que la seua presència nidificant al Millars té una gran rellevància ambiental, tant per la fragilitat de l’espècie com per l’evolució irregular registrada en els últims anys. De fet, els resultats de 2025 van suposar una fita sense precedents en la recuperació del xatrac menut a la desembocadura, fins al punt de situar la colònia del Millars com la més important de la província de Castelló i la segona en xifres de tota la Comunitat Valenciana, només superada per la zona costanera del sud d’Alacant.
Temporalitat
La nova campanya preveu que la instal·lació de les plataformes es realitze entre finals de març i la primera setmana d’abril, abans de l’arribada de les aus a la zona, i que es mantinguen fins al final de la temporada reproductora. Posteriorment, seran retirades per evitar el seu deteriorament o el seu ús per altres espècies.
Juntament amb les mesures de conservació directa, el projecte també incorpora un pla de sensibilització dirigit als centres educatius dels municipis integrats en el Consorci (Almassora, Burriana i Vila-real) i als usuaris habituals de l’entorn del riu. Este programa contempla xarrades i tallers, la instal·lació de panells informatius a la desembocadura i accions de divulgació en mitjans de comunicació i xarxes socials.
