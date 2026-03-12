Les Reines de la Festes realitzen la seua tradicional visita a Policia Local i Bombers a Tetuan XIV
El regidor de Castelló ha ressaltat la importància que la ciutadania conega l'esforç dels cossos de seguretat, promovent la proximitat i mostrant el treball que hi ha darrere de cada uniforme
El regidor de Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Castelló, Antonio Ortolá, ha rebut al costat del comissari Cap de Castelló, Francisco Javier Catalán, a les Reines de les Festes d'enguany, Clara Sanz i Ana Colón, acompanyades de la seua Cort d'Honor, durant la seua visita a les instal·lacions de la Policia Local i Bombers a Tetuan XIV. Durant el recorregut, les reines han pogut conéixer de prop el funcionament dels dos cossos i observar com s'organitzen per a garantir la seguretat de la ciutadania en tot moment.
Ortolá ha aprofitat per a posar en valor la dedicació i l'esforç diari dels agents de Policia Local, agents de Mobilitat i bombers, afirmant que “estes visites permeten que les nostres Reines i els seus acompanyants coneguen de primera mà el treball que hi ha darrere de cada actuació i la complexitat que implica garantir la seguretat en esdeveniments multitudinaris com la Magdalena. És fonamental que tots puguem valorar el treball silenciós que realitzen els nostres professionals en benefici de tota la ciutat”.
Acompanyament a les reines
El regidor ha recordat a més que “este govern municipal ha recuperat la tradició que la Policia Local acompanye a les Reines de les Festes en tots els seus actes oficials”. En este sentit, ha destacat que “les nostres Reines han de comptar amb la protecció dels nostres agents en cada desplaçament i esdeveniment. És un compromís d'este equip de govern assegurar la seua seguretat i retornar-los la rellevància que mereixen dins de les nostres festivitats, fent de cada acte un reflex de la importància de la tradició i la participació ciutadana”.
Finalment, Ortolá ha subratllat que este tipus de trobades fomenten la proximitat entre la ciutadania i els cossos de seguretat: “Volem que veïns i visitants vegen que darrere de cada uniforme hi ha persones compromeses amb la ciutat, i que les nostres Reines, com a representants de tots, puguen conéixer personalment l'esforç que es realitza per a protegir a Castelló en estes festes”.
