LA MAGDALENA EN DIRECTO
Mostra folklòrica, homenatge a les arrels en la Magdalena
El Centre Aragonés actua en la Plaça Hort dels Corders, un dels escenaris que acull la XXV mostra de música i folklore regional a la ciutat
Castelló
La música i el folklore regional són els protagonistes de la XXV mostra que es du a terme en diversos punts de la ciutat, com ara la Plaça Hort dels Corders, on actua el grup del Centre Aragonés. Un acte inclós a la programació de dijous de les festes de la Magdalena.
