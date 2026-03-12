Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mostra folklòrica, homenatge a les arrels en la Magdalena

El Centre Aragonés actua en la Plaça Hort dels Corders, un dels escenaris que acull la XXV mostra de música i folklore regional a la ciutat

Actuació la plaça Hort dels Corders.

Actuació la plaça Hort dels Corders. / ERIK PRADAS

Ramón Pérez

Castelló

La música i el folklore regional són els protagonistes de la XXV mostra que es du a terme en diversos punts de la ciutat, com ara la Plaça Hort dels Corders, on actua el grup del Centre Aragonés. Un acte inclós a la programació de dijous de les festes de la Magdalena.

