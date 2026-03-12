Nules presenta el cartell de la seua Setmana Santa
Entre les activitats previstes, i a més de les processons, destaquen el pregó i l'exaltació del bombo i el tambor
Nules ja compta amb cartell representatiu de la seua Setmana Santa, de fet han estat, el regidor de Tradicions, Ramón Martínez, i una representació de la Junta Parroquial que ha exercit de presentadora de les diferents inicitives que es desenvoluparan.
Així, amb la benedicció i processó de palmes i rams començaran diumenge, 29 de març, a Nules els actes religiosos i commemoratius de la Setmana Santa que finalitzaran diumenge de Pasqua de Resurrecció, 5 d’abril, amb la tradicional processó de l'Encuentro i la celebració de la missa Pro-Populo de la Resurrecció del Senyor.
Encara que, el V Pregó de la Setmana Santa que organitza la Germandat de Nazarenos de la Puríssima Sang de Nules, emmarcat en la programació, tindrà lloc dissabte, 28 de març, al Convent de la Sagrada Família, on actuarà de pregoner José Amiguet Esteban.
Relació d'actes
Entre els diferents actes que es desenvoluparan al llarg de la Setmana Santa cal destacar també la XXIV Exaltació del Bombo i Tambor de Nules que se celebrarà dilluns, 30 de març, a la nit a la plaça Major; o el Via Crucis processional a càrrec de les Germandats i Confraries de Setmana Santa; també Dijous Sant estarà marcat per la celebració de diferents actes religiosos com la Santa Missa del Sopar del Senyor o l’Hora Santa; i Divendres Sant, a més dels tradicionals Laudes i Via Crucis, per la celebració de la Passió i Adoració de la Creu, i la processó del Sant Soterrament, precisament en aquesta jornada a Nules tindrà lloc un acte molt significatiu per als nulers i les nuleres, es tracta de la Veneració de Crist Jacent en les diferents esglésies de la localitat: Convent, Immaculada, Verge de la Soledat, Verge dels Desemparats, Sant Joaquim, i Sant Blai. I Dissabte Sant, l’església Arxiprestal albergarà també la Vigília Pasqual i l’Adoració Perpetua.
Amb tot, des de la regidoria de Tradicions, Ramón Martínez, comenta que “Nules compta amb una gran tradició i fervor que es reflecteix en la gran participació en cadascun dels actes de la Setmana Santa”, a més també compta amb la Junta Parroquial de Setmana Santa que és la que s’encarrega, juntament amb les diferents confraries i germandats, de l’organització d’aquesta programació, en la qual col·labora també l’Ajuntament de Nules i la Caixa Rural de Nules.
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena
- La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
- La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio
- Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles
- Programa de la Magdalena del 12 de marzo: todos los actos y conciertos del jueves
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho