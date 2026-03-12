Humor, música en directe i cinema: la 'Primavera cultural' de Cabanes desplega el seu programa
La localitat oferix una programació que combina tradició local, arts escèniques, música, literatura i cinema, estenent-se fins a juny per a dinamitzar la vida cultural del municipi
Cabanes dona la benvinguda a una nova edició de la seua 'Primavera cultural', una programació que s’estendrà fins al mes de juny i que aposta per una oferta diversa capaç d’unir cultura popular, arts escèniques, música, literatura i cinema. L’objectiu principal és dinamitzar la vida cultural del municipi i acostar activitats per a totes les edats i interessos.
La iniciativa consolida així una agenda cultural estable durant els mesos de primavera, reforçant la participació ciutadana i convertint diferents espais del municipi en punts de trobada cultural.
La cultura popular, eix central de la programació
Un dels pilars de la programació és la reivindicació de la tradició local i del seu caràcter participatiu. La dansa del tari-tai-tà tornarà a ocupar un lloc destacat amb sessions gratuïtes al Saló de Cristall els divendres 13 i 27 de març, així com els 10 i 24 d’abril.
A més, el diumenge 12 d’abril arrancarà el III cicle del ball del tari-tai-tà, en una jornada que inclourà la catalogació de peces tradicionals com mantons de Manila, camisoles, sinagües i vions a la plaça de l’Església. La cita es completarà amb un vermut i tast de productes locals i la participació dels gegants i cabuts de Cabanes, reforçant el component festiu i comunitari.
Humor i activitats familiars per ampliar públics
La programació cultural de primavera incorpora també una aposta decidida per la comèdia amb el I Cicle 'Cabanes riu', previst per al dissabte 21 de març. L’esdeveniment comptarà amb les actuacions de Pablo de los Reyes, conegut pel programa Aruseros de La Sexta, i Carol Tomàs, vinculada a Assumptes interns d’À Punt.
Pensant en el públic familiar, la proposta inclou una peque-disco pasqüera amb pintacares, que tindrà lloc el 4 d’abril a la Ribera de Cabanes, ampliant així les activitats destinades als més menuts.
Música en directe en diferents espais del municipi
La música serà un altre dels grans atractius de la 'Primavera cultural'. El calendari inclou l’actuació de Duet Femme, el divendres 3 d’abril a la Torre de la Sal, així com el concert de Citra Trio junt amb el Grup de Danses de Cabanes el dissabte 30 de maig.
En el tram final de la programació arribaran dues cites destacades: la Factoria dels sons, prevista per al 6 de juny, i la Trobada de bandes de música, que se celebrarà el 13 de juny, reforçant el protagonisme de la música en viu dins de l’agenda cultural local.
Literatura i cinema completen l’oferta cultural
La literatura tindrà també un espai propi amb la celebració de la III Fira del llibre de Cabanes, programada per als dies 18 i 19 d’abril, una iniciativa que busca fomentar la lectura i el contacte directe entre públic i llibres.
El cinema completarà la programació amb la projecció de la pel·lícula La invasió dels Bàrbars, prevista per al 17 de maig, que inclourà una tertúlia posterior amb el director Vicent Monsonís, aportant un espai de reflexió i diàleg amb el públic.
Una primavera per viure la cultura a Cabanes
Amb aquesta proposta, Cabanes reafirma la seua aposta per una cultura accessible, participativa i diversa, capaç de combinar patrimoni i contemporaneïtat. La ‘Primavera cultural’ es consolida així com una iniciativa clau per dinamitzar el municipi i convertir la cultura en un element central de convivència i cohesió social.
