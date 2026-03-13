Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A L'HOSPITAL GENERAL

Compromís per Vila-real celebra la recuperació de la unitat de patologia vertebral com una victòria de la sanitat pública

Maria Fajardo: “Hui podem dir que la pressió ha donat fruits i que la ciutat recupera un servei sanitari de referència i de primer nivell”

Un equip de cirurgians practica una intervenció de columna vertebral a una persona.

Un equip de cirurgians practica una intervenció de columna vertebral a una persona. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

La Unitat de Raquis de l’Hospital General de Castelló tornarà a estar operativa a ple rendiment el pròxim 16 de març. Esta decisió de la Conselleria de Sanitat suposa el restabliment d’un servei essencial de cirurgia de columna que havia quedat desmantellat després dels processos d’estabilització de personal, deixant la unitat amb un sol facultatiu dels quatre que la integraven anteriorment. Amb la nova reorganització, la unitat recupera la seua plantilla de quatre especialistes per a atendre la patologia complexa de tota la província.

La portaveu de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, valora positivament este anunci, considerant-lo un triomf de la ciutadania: "Hem aconseguit que la sanitat pública torne a posar les persones al centre, garantint que qualsevol veí o veïna de Vila-real tinga els mateixos drets que qualsevol altre". I és que, la patologia de columna representa un dels problemes de salut més prevalents, sent la principal causa d'incapacitat laboral en menors de 45 anys.

Maria Fajardo mostra la seua satisfacció per aconseguir recuperar la Unitat de Raquis a l'Hospital General.

Maria Fajardo mostra la seua satisfacció per aconseguir recuperar la Unitat de Raquis a l'Hospital General. / Mediterráneo

Per a Fajardo, la paràlisi d'esta unitat no era només un problema logístic, sinó una vulneració dels drets bàsics: "No podíem permetre que, per una mala gestió dels moviments de personal, es trencara l'equitat en l'accés a la salut”. La regidora i vicealcaldessa de Vila-real, incideix en que "fins ara, depenent d'en quin municipi estigueres empadronat, tenies dret a una solució quirúrgica o se't negava l'atenció. Amb esta recuperació, tornem a blindar un servei de qualitat per als nostres veïns i veïnes".

Política municipal en la defensa dels serveis públics

La unitat funcionarà de manera centralitzada per a tota l'Agrupació Sanitària Interdepartamental (ASI) de Castelló, rebent pacients derivats de Vinaròs, el Provincial i la Plana. Segons la nova instrucció operativa, el servei de Rehabilitació de l'Hospital de la Plana serà l'encarregat de valorar inicialment els casos per a derivar-los a la Unitat de Raquis quan siga necessari un tractament quirúrgic. Fajardo ha insistit que esta fita demostra la importància de la política municipal en la defensa dels serveis públics: "Hui podem dir que la pressió ha donat fruits i que Vila-real recupera un servei sanitari de referència i de primer nivell".

